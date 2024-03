KUNST!RASEN Saison 2024

Die Vorbereitungen für die 12. Ausgabe der erfolgreichen Open-Air Reihe KUNST!RASEN in Bonn-Gronau laufen weiterhin auf Hochtouren. Zahlreiche Konzerte gibt’s schon, jetzt folgen mit Larkin Poe & Rival Sons im Doppelpack am 17. Juli sowie Mika am 29. Juli 2024 weitere Bestätigungen.

Ein sicherlich sehr attraktives musikalisches Paket ist das Konzert mit Larkin Poe & Rival Sons am 17. Juli.

Larkin Poe ist vielleicht dem ein oder anderen von deren fulminanten Konzert Ende Oktober vergangenen Jahres im E-Werk, Köln, noch bekannt. Für das amerikanische Geschwisterpaar Rebecca und Megan Lovell geht’s seit Jahren stetig aufwärts und mit zunehmendem Bekanntheitsgrad werden von Tour zu Tour auch die Venues größer. Die beiden Schwestern wuchsen im Norden des US-Staates Georgia auf, leben aber mittlerweile in Nashville. Ihr ausgereifter Sound ist tief verwurzelt in Americana, Gospel und Country. Die Grammy-nominierten Sängerinnen, Songwriterinnen und Multiinstrumentalistinnen kreieren ihre ganz eigene Version des Roots-Blues-Rock: düster, gefühlvoll und geprägt von ihrem südlichen Erbe. Larkin Poe sind Eigenproduzenten eines elektrisierenden, von der Kritik gefeiteren Werks und dafür bekannt, dass sie ständig mit feuriger Vitalität um den Globus touren.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 haben Rival Sons den Rock’n’Roll mit gewaltigem Gesang, kompromisslosem Gitarrenspiel und donnernden Grooves für begeisterte Fans auf der ganzen Welt neu entfacht und frisch aufgeladen. Wie eine Bande rebellischer Außenseiter marschieren die Rival Sons im Takt ihrer eigenen Trommel. Wenn du gerade glaubst, sie verstanden zu haben, ändert das Quartett aus Los Angeles – Jay Buchanan [Gesang, Akustikgitarre], Scott Holiday [Leadgitarre], Mike Miley [Schlagzeug] und Dave Beste [Bass] – seine Handschrift und überrascht dich aufs Neue. Sie passen in keine Epoche und keine Kategorie, doch ihr kompromissloser Geist ist heutzutage vielleicht notwendiger denn je. Ein starker Sinn für Elan, eine Prise Mysterium und kompromissloses Engagement für das Handwerk des Rock’n’Rolls zeichnen ihren umfangreichen Werkkatalog aus. Rival Sons verkörpern alles, was eine moderne Rockband sein sollte und noch viel mehr.

Ganz Europa verliebte sich 2007 auf Anhieb in den ebenso lockeren wie lockigen jungen Mann namens Mika, kaum dass seine Debütsingle „Grace Kelly“ erschienen war. Für einen kurzen Moment hätte man seine kuriose Verschmelzung von edler, gern auch komplexer Popmusik mit spitzfindigem Humor, den großen Gesten einer Zirkusvorstellung und einem Gespür für kalkulierte Brüche für einen Zufallstreffer halten können. Er begegnete dieser anfänglichen Skepsis auf bestmögliche Weise: mit weiteren grandiosen Erfolgen. Allein fünf Single-Auskopplungen aus seinen ersten beiden Alben „Life in Cartoon Motion“ und „The Boy Who Knew Too Much“ stiegen unter anderem in seiner Wahlheimat England in die Top 10 der Charts; die Alben selber kletterten in ganz Europa in die Top Ten, so auch in Deutschland, und bildeten den Grundstock für bis heute mehr als 15 Millionen verkaufte Alben.

Zu Recht, denn Michael Holbrook Penniman alias Mika ist ein leidenschaftlicher Wanderer zwischen gegensätzlichen Welten. Bereits als Baby flüchtete der gebürtige Libanese mit seiner Familie vor dem Bürgerkrieg, um zunächst in Paris und einige Jahre später in London ein neues Leben zu beginnen. Auch hier hatte es der schmächtige Kauz mit den langen Locken nicht leicht: Legasthenie und eine Lernschwäche sowie sein Outing als Bisexueller machten ihn in der Schule zum Gespött der Klasse. Was ihm immer blieb als Zuflucht, Meditation und Medikament, war die Musik; zunächst im ernsten Fach der Klassik und Oper, ab 2006 hauptsächlich als selbstbestimmter, hintersinnig und clever agierender Clown zwischen Pop, Kunst und mitreißenden Performances.

So schuf Mika im weiteren Verlauf seiner Karriere eine eigene Welt voll düsterer Romantik inmitten der Freude und Verspieltheit des farbenfrohen Alternative-Pop. Er ist ein Renaissance- Künstler mit weitschweifigen, stets überzeugenden Ideen, dessen Name seinen Weg neben legendären Acts wie Elton John, Freddie Mercury und Prince gefunden hat. Neben seiner stets wunderbar eigenen Musik eroberte Mika auch die Herzen des TV-Publikums in ganz Europa, indem er als Juror bei „X Factor Italy“ und als Coach bei „The Voice France“ mitwirkte und in Italien seine eigene TV-Varieté́-Show „Stasera Casa Mika“ startete, die 2017 den Rose d’Or gewann.

Larkin Poe & Rival Sons, 17.07.2024., Beginn: 19.00 Uhr

Mika, 29.07.2024., Beginn: 19.00 Uhr

KUNST!RASEN 2024 – Das Programm (Stand: 11.03.2024)

27.06.2024 The National + Bess Atwell

30.06.2024 Klassik!Picknick

03.07.2024 Greta Van Fleet

04.07.2024 Nile Roger & Chic + Kool & The Gang, Support: Jake Isaac

05.07.2024 ZZ Top

06.07.2024 Folk!Picknick

11.07.2024 Zucchero

17.07.2024 Larkin Poe & Rival Sons NEU!

26.07.2024 Jamie Cullum

29.07.2024 Mika NEU!

07.08.2024 Keane

09.08.2024 PUR

10.08.2024 Bushido17.08.2024 Silbermond

18.08.2024 LEA

19.08.2024 Korn Special Guest: Spiritbox

21.08.2024 Gossip

23.08.2024 Schiller

