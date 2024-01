„Lass die Hunde warten“ - Tour 2024

„Lass die Hunde warten“ ist das neunte Studio-Album von Massendefekt und gleichzeitig der Appell, die gedrückte Stimmung auf dieser schlecht geplanten Abschiedsparty, auf der wir alle eingeladen sind, einzutauschen gegen trotzige Hoffnung und, trotz all des Chaos in der Welt, irgendwie doch eine gute Zeit zu haben! Zieh Deine Jacke an, geh‘ raus, es geht weiter! Halt die Welt an, wir machen das hier nochmal, diesmal besser! Ladies & Gentlemen, wir werden nicht vor die Hunde gehen!

Am 26.01.2024 kommen auf „Lass die Hunde warten“ 12 Songs, die Massendefekt im Jahre 2024 nicht besser repräsentieren könnten. Songs, die mutig sind, nachdenklich, provozieren oder einfach nur Spaß machen. Spoiler: Frischer hat diese Band in 23 Jahren nie geklungen.

Massendefekt, 24.02.24, 20 Uhr, Kantine Köln

Weitere Info und Tickets hier.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!