Längst hat sich die Open-Air-Location im Herzen des Nordparks Mönchengladbach als feste Größe im Veranstaltungskalender zahlreicher Konzertliebhaber etabliert! Ab dem 28. Mai 2024 geben sich einmal mehr hochkarätige Künstler unterschiedlicher Genres im SparkassenPark die Klinke in die Hand. Besucher des SparkassenParks freuen sich dieses Jahr auf: Rod Stewart, James Arthur, Macklemore, The Smashing Pumpkins, Take That, die Olé Party, PUR, das BOBfest, Wincent Weiss, Dieter Thomas Kuhn und Marius Müller-Westernhagen. Tickets gibt es unter www.sparkassenpark.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Open-Air-Saison im SparkassenPark beginnt vielversprechend, denn die erste Show am 28. Mai 2024 wird gleich von einem internationalen Star eröffnet. Rod Stewart ist einer der erfolgreichsten Sänger und Entertainer der Musikbranche und wird seine Welthits für das Mönchengladbacher Publikum zum Besten geben.

Die Vorfreude bleibt ungebremst, denn es geht gleich mit internationalen Top-Acts weiter: James Arthur, Macklemore, The Smashing Pumpkins und Take That spielen ihre weltweit beliebten Hits auf der Mönchengladbacher Bühne!

Ein alljährlicher Pflichttermin ist für viele die Olé Party. Mit bekannten Künstlern der Schlager- und Partymusik verspricht sie auch dieses Jahr die beste Mallorca Sommer-Party des Jahres zu werden.

Neu im Angebot ist das BOBfest, das erstmalig stattfindende Ein-Tages-Festival des größten deutschen Rockradios in Kooperation mit dem SparkassenPark. Rockfans erwartet erstklassige Rockmusik, internationale Stars, das BOB-Team, viele Mitmachangebote an BOBs Rockstation, eine Rockmerch-Meile und das passend rockige gastronomische Angebot vor Ort.

In dem vielfältigen Programm des SparkassenParks ist garantiert für jeden das passendeKonzerterlebnis mit dabei!

Konzertprogramm im SparkassenPark Mönchengladbach 2024

28.05.2024 Rod Stewart;

30.05.2024 James Arthur;

01.06.2024 Macklemore;

19.06.2024 The Smashing Pumpkins;

30.06.2024 Take That;

06.07.2024 Olé Party mit Mia Julia, Mickie Krause, Julian Sommer, Frenzy, Lorenz Büffel, Candela Squad, Knossi und vielen mehr;

12.07.2024 PUR;

20.07.2024 BOBfest mit Fury in the Slaughterhouse, Mando Diao, The Subways, Takida, Deine Cousine und Plexiphones;

25.07.2024 Wincent Weiss;

03.08.2024 Dieter Thomas Kuhn;

20.08.2024 Marius Müller-Westernhagen

