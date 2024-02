Der Düsseldorfer Vierer steht nach seiner erfolgreichen Frühjahrstournee 2023 in diesem Jahr mit jeder Menge frischer Songs und anhaltend großem post-pandemischen Hunger in den Startlöchern, um die Live-Feste aus dem vergangenen Jahr nun gemeinsam mit den Fans nochmal zu toppen. Das Motto bleibt „Rambazamba & Randale“ und steht erwiesener Maßen für Live-Unterhaltung der Extraklasse. Spätestens seit "Rambazamba & Randale" und die gefeierten Konzerte in Clubs und Hallen drum herum haben sich ROGERS in die erste Punkrock-Ligakatapultiert! Neben einer Reihe von ausgesuchten Sommer-Festivals freuen sich die Jungs wieder auf schweißtreibende Clubshows, um neben alten Klassikern auch ihre neuen Hits mit ihrer textsicheren Fangemeinde zu zelebrieren.

ROGERS, 02.03.24, Live Music Hall Köln

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!