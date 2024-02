"Real Power": Gossip beim Kunst!Rasen Bonn

Gossip kehrt mit ihrem Album „Real Power“ nach 11 Jahren, zurück. Das neue Album, das am 22. März 2024 zur Veröffentlichung ansteht, wurde erneut von Rick Rubin u. a. Johnny Cash, Beastie Boys, Slayer, Red Hot Chili Peppers, ZZ Top, produziert, der bereits für das wegweisende Album „Music for Men“ der Band aus dem Jahre 2009 verantwortlich war. Mit neuem Album im Gepäck aber auch mit vielen bekannten Hits gastieren Gossip am 21. August 2024 – Bonn, Kunst!Rasen.

Die erste Single „Crazy Again erschien bereits am 17. November 2023 und ist ein Track, der die Energie tiefer Verbundenheit und Freude einfängt. “Der Song handelt davon, verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen”, sagt Frontfrau Beth Ditto. Das Musikvideo zu ‘Crazy Again’ zeigt Gossip erneut in Zusammenarbeit mit Regisseur Ssion (Perfume Genius, King Princess). Vor wenigen Wochen wurde mit „Real Power“ der Titelsong des kommenden Albums als zweite Single vorab veröffentlicht.

Als Gossip 2009 ihr Album "Music For Men" veröffentlichen, kommt an der Band um Sängerin Beth Ditto wirklich niemand mehr vorbei. Ihr Song "Heavy Cross" wird dabei zum Dauerbrenner. Das Trio aus Arkansas und Washington spielt eine Mischung aus Punk, Rock und Disco. Vor allem Beth Ditto wurde unter anderem wegen ihrer markanten Stimme und ihrer persönlichen Texte zu einer Kultfigur. Nicht zuletzt in Deutschland aber mutiert etwa die Single "Heavy Cross" zum Dauerbrenner, der noch immer auf keiner guten Indie-Party fehlen darf.

Als Multi-Platin-Band haben Gossip weltweit über 10 Millionen Platten verkauft und gehören zu den aufregendsten Acts des Indie-Rock des frühen 21. Jahrhunderts. Mit ihrem rebellischen und geradlinigen Stil, der politische, kulturelle, gender- und sexualitätspolitische Themen aufgegriffen und inspiriert hat, sind Gossips bahnbrechende Erfolge bereit wieder in den Vordergrund zu treten. Mit Songs wie „Standing In The Way Of Control“ und „Heavy Cross“ hat das Trio Anfang des Jahrtausends die ganze Musikszene aufgewirbelt und Frontfrau Beth Ditto wurde zur Ikone in Sachen Mode, Feminismus, Body Positivity und LGBTQIA+. 2016 gab das Trio dann seine Auflösung bekannt, weil Ditto sich auf ihre Solokarriere und Modeschöpfungen konzentrieren wollte. Nun das Comeback.

Gossip, "Real Power"-Tour 2024, 21.08.24, Kunst!Rasen Bonn, Beginn: 19.00 Uhr, allgemeiner VVK-Start 23.02.24

www.kunstrasen-bonn.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!