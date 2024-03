Singer-Songwriterin on Tour

Nach zwei Jahren hat das Warten endlich ein Ende. Die Singer-Songwriterin Faye Webster veröffentlichte in diesem Jahr ihre Single “But Not Kiss”. Der moderne Lovesong spiegelt mutig ihr intimes Songwriting und ihren federleichten, aber dennoch ausdrucksstarken Gesang wider. Und als wäre das nicht genug, geht sie nächstes Jahr auch noch auf Deutschlandtour.

Ihre Inspiration holt sich die aus Atlanta stammende Künstlerin durch ihre Zeit in der Hip Hop Szene ihrer Heimatstadt. Ihr genre-übergreifender Sound hat seinen Ursprung im Americana und Alternative-Folk, wobei sie immer mal wieder mit einem Twist aus Hip Hop und R’n‘B überrascht. Kein Wunder also, dass sie 2020 sogar auf der Playlist des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama landet. Auf der Bühne kommt Faye Webster aus ihrer Introvertiertheit heraus und überzeugt das Publikum mit ihrem einzigartigen Charm und flinken Basslines. Zusätzlich zu ihrem einzigartigen Gesang, lässt sie auch regelmäßig ihre Jo-Jo Skills mit in ihre Live-Shows einfließen. Noch ein Grund mehr, sich voller Vorfreude auf ihre Shows in Hamburg, Berlin, München und Köln einzustimmen.

Faye Webster, 28.05., Gloria-Theater Köln

