Summerjam 2024 - Das Line-up

In weniger als zwei Monaten stehen in Köln wieder die Top-Artists aus den Genres Reggae, Dancehall und Hip Hop auf den Bühnen am Fühlinger See. Das Summerjam Festival 2024 trumpft auf mit dem Afrobeat-Weltstar Burna Boy – vor traumhafter Kulisse und den besten Sommer-Vibes.

Ob Deutschrap von RIN oder Sido, Reggae von Collie Buddz oder Dancehall von Busy Signal – schon der Summerjam-Freitag startet mit KünstlerInnen, die den berühmten Musik-Mix des Festivals ausmachen.

Am Samstag folgt ein besonderer Auftritt von Marsimoto auf der Green Stage: Das Alter Ego von unserem langjährigen Freund Marteria verabschiedet sich von der Bühne und taucht die Festivalinsel ein letztes Mal in grünen Rauch.

Burna Boy, als Headliner des 37. Summerjam Festivals, bildet den krönenden Abschluss auf der Red Stage. "The African Giant" spielt seine einzige Festivalshow im Westen Deutschlands.

Neu im Line-up

Mit Konshens legt das Summerjam in Sachen Dancehall nach. Der Jamaikaner liefert seit Jahren verlässlich heiße Tunes, hat schon mit RAF Camora, Sean Paul und Cardi B zusammengearbeitet und überzeugt mit seiner energiegeladenen und charismatischen Bühnenpäsenz.Sowohl Reggae-Künstler Martin Jondo als auch Sänger, Songwriter und Rapper Miwata gehören zu den langjährigen Wegbegleitern des Summerjam Festivals. Gefühlvolle, persönliche und gesellschaftskritische Texte treffen auf eingängige Pop Melodien, Reggae, Dancehall und Rap. Das erste Mal auf einer Summerjam-Bühne steht in diesem Jahr: Fatoni. Der deutsche Rapper kommt mit viel Ironie, Gesellschaftskritik und seinem neuen Album "Wunderbare Welt" zum Summerjam.

Mit einem Mix aus Pop, Indie und Rap feiert auch Tjark sein Summerjam-Debut. Ebenfalls das erste Mal am Start ist Omar Jatta. Der Newcomer aus Solingen eröffnet am Freitag das Programm auf der Green Stage und ergänzt mit seiner Mischung aus Afrobeats und Amapiano das breite musikalische Angebot in diesem Jahr.

Mehr Afrobeats gibt’s das ganze Wochenende verteilt auf der Festivalinsel – nicht nur im Aftershowprogramm, sondern auch schon tagsüber: Am Samstag wird KYBBA mit den Jugglerz dafür sorgen, dass die Festivalinsel bebt. KYBBA ist derzeit einer der gefragtesten DJs der urbanen Szene, der mit seinem italienischen Kollektiv Basshall die Herzen tausender Fans erobert hat und weltweit die Clubs füllt.

Das finale Line-up des Summerjam Festival 2024: Burna Boy, Sido, Beenie Man, RIN, Busy Signal, Ky-Mani Marley, Marsimoto, Skillibeng, Konshens, Steel Pulse, Julian Marley, Romain Virgo, GReeeN, Lila Iké, Collie Buddz, Majan, OG Keemo, Queen Omega, L'Entourloop, J Boog, Ezhel, Jesse Royal, Megaloh, Culcha Candela, Fatoni, Samory I, Miwata, Martin Jondo, Kelvyn Colt, D'Yani, Jah Lil, Kybba, Jizzle, Tjark, Bounty & Cocoa, Khalia, Samora, Savvy, Omar Jatta

Summerjam Festival 2024 – "Lost in Good Vibes" Das Summerjam Festival 2024 wird vom 05.07. bis 07.07.2024 in Köln am Fühlinger See stattfinden. Über 50 Künstlerinnen und Künstler aus Reggae, Dancehall, Hip Hop und artverwandten Genres sorgen für mitreißende Klänge und schaffen unvergessliche Momente. Das diesjährige Motto "Lost in Good Vibes" beschreibt die Atmosphäre, die in der Luft liegt, wenn bis zu 30.000 Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber aus der ganzen Welt am Fühlinger See zusammenkommen.

Tickets für das Summerjam Festival 2024 sind exklusiv auf www.summerjam.de erhältlich. Das 3-Tage Festivalticket ist erhältlich ab 175,- Euro, zzgl. VVK-Gebühren (inkl. €10 Müllpfand). Tagestickets gibt es ab 85,- Euro, zzgl. VVK-Gebühren.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!