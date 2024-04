Tanzbrunnen-Saisoneröffnung mit BRINGS

Alljährlich Anfang Mai startet die neue Saison am Tanzbrunnen Köln. In diesem Jahr gibt es für den Tanzbrunnen-Betreiber Koelncongress einen besonderen Grund zur Freude: Koelncongress wird 30 Jahre alt – und die Mutter, die Koelnmesse, feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum.

Und das wird gefeiert: mit BRINGS, Kölns Kultrockern Nummer 1, die den Besuchern der Saisoneröffnung am Samstag, den 11. Mai ordentlich einheizen werden. Frontmann Peter Brings freut sich schon sehr, „dass wir mit unserem Konzert die Sommersaison eröffnen. Die Atmosphäre am Tanzbrunnen ist immer unglaublich.“

Brings, 1990 gegründet, besteht aus den fünf Musikern Harry Alfter, Christian Blüm, denBrüdern Peter und Stephan Brings und Kai Engel. Ihr musikalisches Spektrum reicht vom klassischen Rock über Polka-Elemente bis hin zu rockig aufbereiteten Karnevalsschlagern.Zu ihren frühen Hits zählen Nur mer zwei oder Niemols im Lääve. Mit ihrer zündenden Power-Polka, dem Dauerbrenner Superjeilezick oder Poppe, Kaate, Danze, Kölsche Jung oder dem aktuellen Sessionstitel Romeo & Julia landen Brings ständig weitere Hits.

Saisoneröffnung mit BRINGS, Samstag, 11. Mai 2024, Beginn: 19:30 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr

Tickets an allen Köln Ticket VVK Stellen oder unter 0221-2801; www.kölnticket.de

