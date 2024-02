Weltweit hat The Simon & Garfunkel Story schon über 500.000 Menschen begeistert. Die Deutschlandpremiere im Sommer 2019 im Kölner Musical Dome wurde von Publikum und Presse gleichermaßen gefeiert. Nachdem die im Anschluss geplante Tournee leider Pandemie-bedingt abgesagt werden musste, geht die Erfolgsproduktion aus London nun endlich in diesem Jahr vom 20. März bis 16. April 2024 auf ihre erste große Tour durch 15 Städte in Deutschland und ist in nur 3 Vorstellungen vom 31.03. bis 01.04.2024 in der Kölner Philharmonie zu erleben.

Als liebevolle Hommage bringt die gefeierte Tribute-Show den charakteristischen Sound von Paul Simon und Art Garfunkel originalgetreu auf die Bühne und entführt das Publikum mit Welthits wie „The Sound Of Silence“, „Bridge Over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ auf eine fesselnde Zeitreise durch die Karriere der ebenso sympathischen wie tiefsinnigen Folk-Rock-Stars!

Im Zentrum des bewegenden und musikalisch hochklassigen abends stehen Songs, die bis heute durch ihren unverwechselbaren und poetischen Charakter begeistern. Die beiden Hauptdarsteller haben verblüffende Ähnlichkeit mit ihren Idolen und interpretieren zusammen mit der neunköpfigen Band die Werke mit Können und großem Respekt. Die Show führt von den ersten musikalischen Schritten der beiden New Yorker Jungs über den unglaublichen Erfolg als eine der bestverkauften Musikgruppen der 1960er Jahre bis hin zur Trennung im Jahr 1970. Den Höhepunkt bildet die sagenumwobene Wiedervereinigung beim Konzert im Central Park im Jahr 1981 vor mehr als einer halben Million Fans. Große Projektionen mit sorgfältig ausgewähltem Foto- und Videomaterial transportieren die Stimmungen der Zeit und bringen besondere Momente ihrer Erfolgsgeschichte zurück auf die Bühne.

Die Lieder von Simon & Garfunkel waren der Soundtrack einer bewegenden Zeit: „The Sound of Silence“ galt dem New York Times Magazine als „Hymne der jungen Generation“. Kein Wunder, verband dieser wie viele andere ihrer Songs doch Nachdenklichkeit, Harmonie und „perfekt verpackte Melancholie“ (Der Spiegel). Ihr Einfluss auf die Pop-Geschichte ist unbestritten, allein bei den Grammy Awards wurden Paul Simon und Art Garfunkel zehn Mal ausgezeichnet. 1990 wurden Simon & Garfunkel in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, 2003 folgte der Grammy Lifetime Achievement Award. Heute verzeichnet das Duo über 100 Millionen verkaufter Alben. „Schon die ersten Zeilen von ‚The Sound Of Silenceʻ oder ‚The Boxerʻ lassen einem Schauer über den Rücken laufen, während die mitreißende Version von ,Ceciliaʻ das ganze Publikum zum Mitklatschen bringt,“ attestiert der Londoner EXPRESS. Während der Kölner Stadt-Anzeiger es auf den Punkt bringt: „Ein Abend in perfekter Harmonie!“

The Simon & Garfunkel Story

So, 31. März 2024 20:00 Uhr Köln Kölner Philharmonie

Mo, 01. April 2024 16:00 + 20:00 Uhr Köln Kölner Philharmonie

Informationen: https://www.bb-promotion.com/presse/the-simon-garfunkel-story

