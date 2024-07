The Winding Way Tour 2024

Nach einer ausverkauften Comeback-Tournee durch Großbritannien und Europa im Jahr2023 freuen sich The Teskey Brothers anzukündigen, dass sie im Jahr 2024 erneut auftreten werden. Die geliebte australische Band hat mit ihren zeitlosen und gefühlvollen Aufnahmen und atemberaubenden Live-Shows eine Schar von Fans auf der ganzen Welt um sich geschart.

Im Jahr 2023 übertraf ihr drittes Studioalbum "The Winding Way "die bereits hohen Erwartungen ihrer schnell wachsenden Fangemeinde und zementierte die Geschwister als Hauptakteure der modernen Soulmusik. Die BBC-Berichterstattung über ihren Auftritt auf der Other Stage beim Glastonbury Festival 2023 war einer der meistdiskutierten Momente in einem Jahr, in dem die Band auch beim Montreux Jazz Festival, Rock Werchter und dem North Sea Jazz Festival die Massen begeisterte. Es überrascht nicht, dass sie in diesem Jahr auch als Support für Bruce Springsteen und Hozier in Großbritannien und Europa gebucht wurden. Das Live-Erlebnis der Teskey Brothers ist auf einem anderen Niveau. Josh Teskeys atemberaubender, gefühlvoller Gesang steht im Mittelpunkt, während sein Bruder Sam auf einer abgenutzten Stratocaster wundervoll singt und die Band um sich herum anfeuert. Es ist eine authentische, schnörkellose Zelebrierung klassischer Songs, die mit so viel Gefühlvorgetragen werden, dass das Publikum oft noch singt, wenn die Lichter ausgehen, aus dem Saal und auf die Straße.

The Teskey Brothers, Support: Liz Stringer; 25.08.2024, Palladium Köln

