Unvergessliche Zeitreise am 19. Juli 2024

Mit der Verpflichtung von Dave Stewart Eurythmics ist das Programm für die 12. Ausgabe der erfolgreichen Open-Air Reihe KUNST!RASEN in Bonn-Gronau komplett. Insgesamt gibt es 20 Veranstaltungen, nie zuvor gab es mehr. Mittlerweile sind rund 55.000 Tickets im Vorfeld verkauft worden.

Eurythmics-Legende Dave Stewart präsentiert bei seinem Konzert am 19. Juli 2024 zeitlose Hits der ikonischen Gruppe auf dem KUNST!RASEN in Bonn. Das Konzert verspricht eine unvergessliche Zeitreise mit einer erstklassigen Produktion und unzähligen Mega-Hits wie "Sweet Dreams (Are Made of This)," "Here Comes the Rain Again," “Love Is a Stranger”, “Would I Lie to You”, “Missionary Man” and “There Must Be An Angel (Playing With My Heart) “. Die hochkarätige Band unter der Leitung von Dave Stewart umfasst acht Musiker, die das Original-Feeling der Eurythmics auf die Bühne bringen. Die Tour ist ein angemessenes Vermächtnis der bleibenden Bedeutung der Eurythmics-Musik und deren andauernder Einfluss auf die globale musikalische Landschaft.

Der Eurythmics-Mitbegründer und preisgekrönte Musiker, Songschreiber und Produzent Dave Stewart gehört weltweit zu den angesehensten und erfolgreichsten Interpreten der Popmusik. Als Co-Autor und Producer der Eurythmics, seines weltberühmten Duos mit Annie Lennox, hat er mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und alle relevanten Musikpreise wie den Grammy, den Golden Globe, und den Brit Award erhalten. Stewart hat Alben und Songs gemeinsam mit Bob Dylan, Mick Jagger, Tom Petty, Gwen Stefanie, Bryan Ferry, Aretha Franklin, Joss Stone, u.v.a. geschrieben und Co-produziert.

2022 wurden die Eurythmics wegen ihres tiefgreifenden Einflusses auf die populäre Musik in die prestigereiche „Rock & Roll Hall of Fame“ aufgenommen. Neben seinem musikalischen Wirken hat Dave Stewart beachtlichen Erfolg als Film- und TV-Produzent sowie als Autor, Fotograf und Unternehmer erzielt.

Nach einem hochgelobten Auftritt mit dem Eurythmics Songbook in der Londoner Royal Festival Hall und dem Segen seiner musikalischen Partnerin Annie Lennox, die nicht mehr tourt, hatte Stewart sich entschieden, die Show weiterhin live zu präsentieren.

Zur Tour sagte Dave Stewart: „Ich liebe es, Live-Shows zu spielen. Und ich freue mich sehr darauf, mit dieser unglaublichen Gruppe von Musikern und Vokalisten aufzutreten. Meine Freundin Vanessa Amorosi, eine australische Legende, die für ihre stimmliche Ausdruckskraft bekannt ist, RAHH, eine brillante Interpretin, mit der ich seit fast 10 Jahren zusammenarbeite. Und meine Tochter, Kaya Stewart (Annies Patenkind), die „There Must Be An Angel“ auf Annies Schoß gesungen hat, seit sie 5 Jahre alt war. Seit ihrem 14. Lebensjahr hat sie das Publikum in Hunderten von Soloshows mit ihrer emotionalen Soulstimme verzaubert. Die Wahl einer außergewöhnlichen Band von Musikerinnen unter der Führung der genialen Keyboarderin Hannah Koppenburg ist eine Hommage an meine herausragende Freundin und Kollaborateurin Annie Lennox“.

Dave Stewart Eurythmics, Freitag, 19.07.2024, Beginn: 19.00 Uhr

KUNST!RASEN 2024 – Das komplette Programm

Mit der Verpflichtung von Dave Stewart Eurythmics ist das Programm für die 12. Ausgabe der erfolgreichen Open-Air Reihe KUNST!RASEN in Bonn-Gronau komplett. Insgesamt gibt es 20 Veranstaltungen, nie zuvor gab es mehr. Mittlerweile sind rund 55.000 Tickets im Vorfeld verkauft worden.

27.06.2024 The National + Bess Atwell

30.06.2024 Klassik!Picknick

03.07.2024 Greta Van Fleet

04.07.2024 Nile Roger & Chic + Kool & The Gang, Support: Jake Isaac

05.07.2024 ZZ Top

06.07.2024 Folk!Picknick

11.07.2024 Zucchero

17.07.2024 Larkin Poe & Rival Sons

19.07.2024 Dave Stewart Eurythmics

26.07.2024 Jamie Cullum

29.07.2024 Mika

07.08.2024 Keane

09.08.2024 PUR

10.08.2024 Bushido

16.08.2024 Jason Derulo17.08.2024 Silbermond

18.08.2024 LEA

19.08.2024 Korn Special Guest: Spiritbox

21.08.2024 Gossip

23.08.2024 Schiller

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!