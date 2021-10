Krawumm ist eine junge Kölsche Band, die nach ihrer Gründung 2019 direkt mit der Single Danz Met Mir für Aufsehen sorgte. Der Song wurde Finalist des Radio Köln Top Jeck Votings und lief in der 2020er Session überall rauf und runter. Es folgten die Veröffentlichung der EP Mer Maache Jet Rabbatz und der Single Kölsche Stroß, alle VÖs bei Jürgen Hoppes Label SpektaColonia. Jetzt kündigen die Band und das Label direkt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen an. Den Startschuss setzt im Oktober der Song „Ärm In Ärm“. Dieser wird auf dem hauseigenen Sampler Top Jeck 2022 – Kölsch & Jot erscheinen und somit als Sessions-Nummer durchstarten.

Es folgen Single-Veröffentlichungen im Monatstakt: Von Oktober 2021 (Top Jeck Sampler) bis August 2022 kommt jeden Monat ein neuer Song raus. Und man darf gespannt sein! Denn bis jetzt hat die Band Krawumm einerseits noch nie gehörte Klänge in die Kölsche Musikszene gebracht, andererseits ist die stilistische Bandbreite der fünf Musiker enorm hoch und jeder Song bekommt ein eigenes klangliches Gewand.

Weitere Infos zur Band und den Mitgliedern unter: krawumm.koeln und auf Instagram

