Das VRS CSD-Ticket

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das ColognePride Festival in diesem Jahr erst Ende August und Anfang September statt. Am mittleren Wochenende wird es das dreitägige Straßenfest zum Christopher Street Day geben. Für dieses CSD-Straßenfest von Freitag, 27.08. ab 14h bis Sonntag, 29.08. nach Betriebsschluss, bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg und seine Verkehrsunternehmen wieder ein unschlagbar günstiges Ticket: das CSD-Ticket. Damit können die Fahrgäste drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im ganzen VRS-Netz fahren. Damit gilt das CSD-Ticket auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr VRS/Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen, Olpe/Drolshagen, den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel und Ahrweiler sowie in folgenden Tarifgebieten des Aachener Verkehrsverbunds (AVV): Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß.

Hier könnt Ihr das CSD-Ticket erwerben: www.vrs.de/tickets

