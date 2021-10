Ein Erfolgskonzept geht zu Ende

Wenn man in der schlimmsten Krise der Kulturbranche 6.400 Strandkörbe kauft und in 16 Städten über 520 Shows organisiert ist das mutig oder verrückt. Oder auch beides. Das sich der Mut ausgezahlt hat und es sich lohnt manchmal auch an verrückten Ideen festzuhalten zeigt die erfolgreich beendete Deutschlandtour des STRANDKORB Open Airs. Micki Hilgers zieht als Veranstalter eine mehr als positive Bilanz.

Bereits im Corona-Sommer 2020 stellte das Strandkorbkonzept gleichermaßen für Besucher und Künstler eine der wenigen Möglichkeiten für Kulturveranstaltungen dar. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Tourismuspreises ein Lichtblick in einer der schwersten Krisen der Veranstaltungsbranche. Als sich die Hoffnungen für einen normalen Veranstaltungssommer 2021 zerschlugen zeichnete sich schnell ab, dass der Strandkorb auf Deutschlandtour gehen wird. 16 Städte, und über 520 Konzerte namhafter nationaler und internationaler Künstler lautete letztendlich der Auftrag für Veranstalter Micki Hilgers und sein Team des Sparkassenparks Mönchengladbach.

Das während der Strandkorb-Tour nicht immer alles nach Plan lief war in einer pandemischen Lage, in der auch Behörden oft nicht wussten was der richtige Weg ist, nicht anders zu erwarten. Dass die Zusammenarbeit trotzdem gut funktioniert hat und die Deutschlandtour ein großer Erfolg war, freut Micki Hilgers umso mehr: „Wir sind überwältigt über den fantastischen Zuspruch der Besucher. Insgesamt waren knapp 650.000 Zuschauer seit 2020 bei Standkorbkonzerten in ganz Deutschland. Und somit können über 500 Künstler und Musiker mit ihren Crews auf viele ausverkaufte Shows und Konzerte zurückblicken. Wir stehen bei der gesamten Deutschlandtour für über 5000 Menschen, die Arbeit gefunden haben und das in der schwersten Zeit, die unsere Branche je erlebt hat und hoffentlich erleben wird.“

Dass die Besucher eine sehr hohe emotionale Bindung zu ihren Konzertbesuchen in diesen Zeiten haben, zeigte auch die extreme Nachfrage den eigenen „Konzertstrandkorb“ und die damit verbundenen Erinnerungen zu erwerben. Mit dem optimistischen Blick auf das Jahr 2022, in dem hoffentlich alle Konzerte wieder normal stattfinden werden, werden die Strandkörbe auch nicht mehr gebraucht, aber sicher auch nie vergessen werden.

