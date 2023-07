Alte Bekannte: „Stabil“

Nach knapp drei Jahren melden sich Alte Bekannte, die Nachfolgeband der Wise Guys, zurück: Und das stärker denn je!

Mit 17 Titeln im Gepäck präsentiert die A-Cappella Formation ihr viertes Studioalbum „Stabil“ und zeigt sich mit dem bekannten Witz, Charme und der Scharfzüngigkeit, die ihr Publikum liebt.

„Stabil“ präsentiert eine vielfältige und bunte Palette an Songs, die mit musikalischer und textlicher Bandbreite überzeugen: Publikumslieblinge sind aktuell das kabarettistische Lied „Wenn das die Lösung ist (dann will ich mein Problem zurück)“, „Nimm es nicht persönlich (Du bist ein Arschloch)“ oder das augenzwinkernde „Lehrerkind“, dass auf sehr amüsante Art die problematische Freundschaft zu einem Pädagogen thematisiert. Auch mit dabei sind sozialkritische Songs, wie „Ja, natürlich“, das den Umgang der Gesellschaft mit der Klima-Krise auf sarkastische Art anspricht oder „Die armen weißen Männer“. Highlights der ruhigeren Töne ist der Titel „Eigentlich“, der darlegt, wie sehr dieses kleine Wort alle Versprechungen und Vorstellungen kaputt machen kann und die tieftraurige Ballade „Wer braucht schon“. Natürlich lassen es sich Alte Bekannte nicht nehmen, sich mit „Echte Männer hassen A-Cappella“ selber auf die Schippe zu nehmen.

Neben 15 neuen Titeln erwarten den Zuhörer zwei Überraschungen, denn ein alter Wegbegleiter tritt hier in Erscheinung: Gemeinsam mit Bodo Wartke performen Alte Bekannte dessen bekanntesten Song „Nicht in meinem Namen“ (mehr als 2 Mio. Aufrufe bei YouTube). Das emotionale Finale der CD ist eine Live-Aufnahme des Titels „Solang‘ ich noch was fühle“, den die Band in einem ganz besonderen Setting gemeinsam mit dem Psycho-Chor der Uni Jena aufgenommen hat.

Das Album ist ein buntes Potpourri aus Liedern zum Schmunzeln, Nachdenken und einfach nur zum lauten Mitsingen. In den Texten blitzt an vielen Stellen die alte Wise-Guys-Manier durch, die mit Witz & Verstand begeistert!

Das Album ist ab dem 11.08.2023 überall im Handel und in den gängigen Download-Portalen erhältlich und ist schon jetzt zum vorbestellen und zum Pre-Save verfügbar.

„Alte Bekannte“ werden die Veröffentlichung ihres neuen Albums gemeinsam mit Fans und Wegbegleitern feiern. Hier stehen dann die neuen Songs und der Gesang im Fokus. Lichtshow und Choreografien rücken in den Hintergrund. Dafür gibt es Anekdoten und Geschichten zur Entstehung der Lieder und des Albums. Für diesen einmaligen und exklusiven Abend des 11.08. hat sich die Band für das „Alte Pfandhaus“ in der Südstadt entschieden. Durch die Manege-ähnliche Anordnung der Steh- und Sitzplätze sind hier alle Gäste besonders nah dran. Es herrscht freie Platzwahl und gibt eine Auswahl zwischen Steh- und Sitzplätzen. Tickets für die Release-Veranstaltung sind erhältlich unter https://altebekannte.ticket.io/sw2b6dqc/

