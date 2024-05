Autogrammstunde mit Lili Paul-Roncalli

Am 8., 15. und 16. Mai signiert die Artistin und Let’s Dance Gewinnerin von 2020 im Rahmen der 15 Uhr-Vorstellung Souvenirs der Besucher – ob direkt aus dem Souvenirshop im Vorzelt oder das Andenken von zu Hause – und steht für Selfies bereit. Zusätzlich können sich Besucher auf weitere Überraschungen zum Entdecken und Mitmachen in der Manege freuen.

Am 8., 15. und 16. Mai haben Besucher der 15 Uhr-Vorstellungen die Gelegenheit die Artistin Lili Paul-Roncalli persönlich zu treffen. Die jüngste Tochter des Roncalli-Gründers und Direktors Bernhard Paul und Let’s Dance Gewinnerin von 2020 gibt vor der Vorstellung Autogramme und signiert persönliche Mitbringsel der Besucher – von zu Hause oder aus dem Souvenirshop vor Ort. Und das nicht irgendwo, sondern mitten in der Manage. Dafür beginnt der Einlass bereits eine halbe Stunde früher, um 14 Uhr statt 14:30 Uhr. Besucher haben dann 45 Minuten Zeit, um sich ihr Autogramm und Bilder zu sichern. Darüber hinaus können sich Besucher auf weitere Aktionen und Überraschungen zum Entdecken und Mitmachen in der Manege freuen.

Lili Paul-Roncalli, die vor knapp 20 Jahren mit dem Training ihrer außergewöhnlichen Circuskunst begann und mit 14 Jahren erstmals in der Manege auftrat, ist das erste Mal nach acht Jahren wieder mit beim Kölner Gastspiel – und nur in Köln – dabei.

Das Circus-Theater Roncalli gastiert noch bis zum 26. Mai mit dem neuen Programm „ARTistART“ auf dem Kölner Neumarkt – mit dabei: Zwei Artisten, die bereits bei dem Gastspiel in New York dabei waren: spektakulär, faszinierend, poetisch.

Tickets für das Gastspiel in Köln – auch für die Vorstellungen am 8.,15. und 16. Mai – sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.roncalli.de oder der Ticket-Hotline +49 (0) 221 - 96 494 260 sowie an der Tageskasse erhältlich.

