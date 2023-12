Björn Heuser feiert Jubiläum mit seinen Fans

Da er zu der Hochzeitsparty seines Freundes und Fahrers eingeladen war, hat Björn Heuser seinen Jubiläumsauftritt verschoben. Der wird nun als 666 + 1. Mitsingkonzert am Freitag (8. Dezember) nachgeholt.

Damit feiert der Marathon-Mann der kölschen Musik ein weiteres Jubiläum auf seiner Rondell-Bühne. Seine Familie und die engsten Freunde haben für ihn einige Überraschungen geplant, von denen er natürlich nichts ahnt. Nach seinem Auftritt wird Björn Heuser dieses außergewöhnliche Ereignis ausgiebig mit seinen Fans im Gaffel am Dom feiern.

„Genau wie für meine Fans ist für mich dieses weitere Jubiläum im Gaffel am Dom ein ganz besonderer Tag“, sagt Björn Heuser. „Ich bin einfach nur glücklich und dankbar für diese einzigartigen Auftritte, die für mich nie zur Routine gehören.“

Seit exakt dem 12. Oktober 2009 begeistert Björn Heuser jeden Freitagabend das Publikum im Gaffel am Dom mit seiner Gitarre. Dort singt er sowohl kölsche Klassiker als auch eigene Lieder gemeinsam mit den Gästen, was für eine unvergleichliche Atmosphäre sorgt.

Nicht nur im Gaffel am Dom, sondern überall, wo Björn Heuser auftritt, kommen seine Fans in Massen. Im Jahr 2016 fand erstmals seine Show „Kölle singt“ in der restlos ausverkauften LanxessArena statt. Zwei Jahre später stellte er an gleicher Stelle mit 20.220 Zuschauern den heute noch gültigen Hallenrekord auf.

Nicht nur auf der Bühne ist der ausgebildete Musiker ein Phänomen. Der Bickendorfer ist auch ein gefragter Komponist. Paveier, Klüngelköpp, Funky Marys und viele weitere Bands haben Musik von Björn Heuser in ihrem Repertoire. Auch für Brings und die Bläck Fööss hat er Titel beigesteuert.

666 +1. Aufritt Björn Heuser, Gaffel am Dom, Freitag, 8. Dezember 2023, ab 22.30 Uhr

Eintritt: wie immer frei

