Die Professorin

In „The Chair“ findet sich Dr. Ji-Yoon Kim ihrer neuen Rolle als Lehrstuhlinhaberin der Englisch-Fakultät an der renommierten Pembroke University ein. Sie ist die erste Frau in dieser Position und eine der wenigen People of Color in der Belegschaft. Das bekommt sie gleich am ersten Tag zu spüren, denn ihr neues Namensschild im Büro betitelt die Lehrstuhlinhaberin als „Fucker in Charge of your Fucking Fucks“ womit gleich klar wird, dass ihr ein langer Weg voller Herausforderungen an der Pembroke bevorsteht. Amanda Peet ist für das Drehbuch verantwortlich sowie Showrunnerin und ausführende Produzentin. Sandra Oh, David Benioff, D.B. Weiss, Bernie Caulfield und Daniel Gray Longino sind ebenfalls als ausführende Produzenten dabei.

Ab 20. August verfügbar auf Netflix.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!