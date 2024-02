Ein riesiges Wohnmobil, Ingos 100-jährige Oma, eine Erzählung über Abenteuer, Gemeinschaft und die Reise des Lebens!

Das ist das Grundrezept für die neue Single „Ganz egal, wohin die Reise geht“. Das Lied erinnert daran, nicht auf den perfekten Moment zu warten, sondern die ganz persönliche Reise – wie auch immer diese aussehen mag – am besten JETZT zu starten. Es gibt so viel zu entdecken und wir warten meist viel zu lange auf den richtigen Zeitpunkt.

„Ganz egal, wohin die Reise geht“ ist außerdem die Erklärung, warum die Band seit November mit einem so auffälligen Luxusgefährt zu ihren Konzerten reisen kann. Ursprünglich haben die Alten Bekannten das Lied für die Firma Engel-Caravaning geschrieben und produziert. Doch dann war die Begeisterung der Band sowie aller Beteiligten so groß, dass gemeinsam entschieden wurde, daraus eine Single zu machen.

Passend zum Release der Single erscheint auch das dazugehörige Musikvideo am Freitag. Mit ca. 20 Mitwirkenden an dieser Produktion, ist es das bisher aufwändigste Video der Band. Denn neben Ingos Oma Liesel waren diesmal ein komplettes Kamerateam sowie professionelle Schauspieler mit an Bord. Das Video ist auf YouTube und die Single auf allen gängigen Streamingportalen verfügbar.

www.altebekannte.band , www.youtube.com/altebekannte

