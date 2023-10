Himmlisches "Doppelpack“

Den nunmehr 18. WeihnachtsEngel präsentieren Tommy Engel und sein musikalischer Leiter Jürgen Fritz in der Vorweihnachtszeit 2023. Seit dem ersten Abend steht die Dinnershow für ein jeweils einmaliges Event, kurzweilig kreative Unterhaltung, grandiose Musik und köstliches Essen. Vorfreude ist und das gilt besonders für die Vorweihnachtszeit bekanntermaßen die größte Freude. Und so wird alljährlich mit Spannung erwartet, welcher Bühnengast an der Seite von Tommy Engel den Abendbereichert. In diesem Jahr überrascht Tommy Engel sein Publikum, denn es gibt gleich zwei Bühnengäste!

Erry Stoklosa & Peter Brings: Doppeltes Vergnügen und die Qual der Wahl

Als Gründungsmitglieder der Band, die sich schnell zu musikalischen Superstars des Kölner Karnevalsentwickelte und zu DER Band in der Domstadt avancierte, können Engel und Stoklosa auf ein langes und erfolgreiches musikalisches Miteinander schauen. Und immer, wenn Erry selber Zuschauer beimWeihnachtsEngel war, ließ er es sich nicht nehmen, mit seiner Mundharmonika auf die Bühne zu kommen und den ein oder anderen legendären Song der Fööss mit Tommy zu präsentieren. Was die beiden sich für den WeihnachtsEngel alles ausgedacht haben … Das wird noch nicht verraten. Aber sicher ist, dass das Kölsche Hätz allen Grund zum Dahinschmelzen haben wird! Was Tommy Engel und der Kölschrocker Peter Brings, der mit seiner Band längst in der ganzen Republik für Furore sorgt, zusammen auf die Bühne stellen werden auch das ist noch ein Geheimnis. Okay, einen kleinen Ausblick wollen wir doch schon geben: Peter hat einen neuen Song geschrieben, der absolutes Hitpotenzial hat. Dieser Ohrwurm aus der Brings Feder feiert beim WeihnachtsEngel seine Premiere. Und wo wir schon einmal beim Thema „Song“ sind. Ganz aktuelle Themen der Musikwelt greift der WeihnachtsEngel natürlich auch auf. Ed Sheeran warf man unlängst vor, durch die Übernahme von Akkordfolgen rechtswidrig abgekupfert zu haben. Der Plagiatsvorwurf wurde abgeschmettert. Aufatmen auch in der hiesigen Musikszene, denn beim Kölschen Liedgut erkennt der aufmerksame Zuhörer durchaus Ähnlichkeiten zu internationalen Songvorbildern. Diese werden höchst unterhaltsam gegenübergestellt .

Anden ersten fünf Abenden wird Erry Stoklosa an der Seite von Tommy Engel zu erleben sein, in den darauffolgenden Shows Peter Brings. Weihnachten fällt in diesem Jahr bekanntermaßen auf einen Sonntag und so kann der WeihnachtsEngel zwei Zusatzshows mit Peter Brings am 21. und 22. Dezemberanbieten, die ab Donnerstag , den 25. Mai in den Vorverkauf gehen. Für die Gäste, die sich partout nicht entscheiden können, haben wir einen guten Tipp: Der Besuch von zwei Shows ist möglich!

Klassiker in der Show

Neben neuen Songs, Sketchen und Duetten sind heißgeliebte Showelemente unzertrennlich mit dem WeihnachtsEngel verbunden: So das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern, musikalische Klassiker und natürlich das Vorlesen einer wie immer besonderen Weihnachtsgeschichte roter Samtsessel und Retro Stehlampe inklusive.

Weihnachtliches Drei Gänge Menü vom Spitzen Caterer

Darauf darf man sich genauso freuen, wie auf das Drei Gänge Menü aus der Küche von Jürgen Walter, der das hungrige Publikum mit seinem sein Team von Aufgetischt Catering verwöhnen wird. Bei „Mutter Engels“ weihnachtlichem Rinderbraten in Barolo Sauce (für Vegetarier*innen gibt es eine Tomaten Zucchini Lasagne) erleben die Gäste der gefeierten Dinnershow garantiert einen ebenso kurzweiligen wiegenussvollen Abend in der Motorworld.

Alle weiteren Infos unter www.der-weihnachts-engel.de

Tickets gibt es direkt beim Weihnachtsengel unter https://www.der-weihnachts-engel.de/tickets2021.php oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

