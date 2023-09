Internationale Topartisten in der Manege

Zum Beginn der diesjährigen Adventszeit geht ab dem 1. Dezember der beliebte Kölner Weihnachtscircus in seine achte Runde. Auch in diesem Jahr haben die Zirkuschefs Katja und Ilja Smitt ein einzigartiges Show-Erlebnis kreiert, das Zirkusfreunde aller Altersstufen verzaubern und begeistern wird.

Dass sich in der Manege internationale Stars wie zum Beispiel der Clown und Pantomime Andrey Jigalov und der Kontorsionist ("Schlangenmensch") Alexander Batuev am laufenden Band abwechseln, ist dem großen Renommee des Kölner Weihnachtscircus zu verdanken. das Erfolgsformat spielt mittlerweile in der Liga der besten Weihnachtsshows Deutschlands.

Das stets überraschende Programm richtet sich an alle Altersgruppen und verzaubert mit phänomenalen Acts und ganz viele Humor in einer einzigartigen Atmosphäre.

Mehr als 140 Artisten, Tänzer und tatkräftige Helfer aus der ganzen Welt kommen in Köln zusammen. Da in diesem Jahr wegen einer Anschlussveranstaltung des Platzes an der Zoobrücke keine Verlängerung möglich ist, sind die Kapazitäten des 8. Kölner Weihnachtscircus begrenzt. Schnelles Sichern der Tickets für das atemberaubende Show-Erlebnis ist daher sehr ratsam.

Besondere Angebote: Partnertage und Family & Friends

Der Kölner Weihnachtscircus bleibt ein Zircus für alle. Deshalb gibt es in diesem Jahr wieder das begehrte Gruppenangebot Family & Friends für Gruppen ab vier Personen und die Partnertage (Für jede Mittwochs-, Donnerstags- und Freitagsvorstellung gibt es bis zum 22. Dezember zwei Karten zum Preis von einer.

Alle weiteren Infos unter: https://koelner-weihnachtscircus.de/

