Making the Cut – Staffel 2

Die Amazon Original Serie „Making the Cut“, moderiert und produziert vom beliebten Fashion-Duo Heidi Klum und Tim Gunn, startet in die zweite Staffel. Der Design- und Fashion-Wettbewerb bringt zehn visionäre Designer und Unternehmer zusammen. In acht Episoden stellen sie sich Aufgaben, die nicht nur ihre Designfähigkeiten herausfordern, sondern auch ihre Fähigkeit eine Modemarke zu führen. Der oder die GewinnerIn wird in der letzten Folge am 6. August gekrönt und erhält den ultimativen Preis von einer Million US-Dollar, die Möglichkeit eine Kollektion im Amazon Fashion Store anzubieten und eine Mentorenschaft bei Amazon Fashion. Nach Start der Staffel folgen wöchentlich zwei neue Episoden.

Verfügbar auf Amazon Prime.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!