Köln-Premiere "Bällebad Forever"

10 Jahre Suchtpotenzial, das sind 10 Jahre "Titten, Tasten, Temperamente"! Auf Tour mit der Deutschen Bahn, digitale Shitstorms und dazu noch Spliss, diese beiden Frauen haben wirklich einiges durchgemacht. Dennoch rocken die Musik-Comedy-Queens Ariane Müller und Julia Gamez Martin die Nation, ganz ohne Botox und Autotune. Und haben nebenbei alle wichtigen Preise abgeräumt (u.a. den Deutschen Kleinkunstpreis und den Bayerischen Kabarettpreis). Deutschlands erfolgreichstes Alkopop-Duo bleibt trotz aller Widrigkeiten immer behaart aber fair. Denn in einer krisengeplagten Welt, im Angesicht der Apokalypse, sehnen sich die Menschen nach einem Bad in betörender Musik, brutalen Kalauern, bittersüßen Gefühlen und bekloppten Ideen.

Suchtpotenzial ist das musikalisches Antidepressivum. Rein also in den Jacuzzi der guten Laune, in ein Bällebad, aus dem man nie abgeholt werden möchtet.

Die Köln-Premiere des brandneuen Live-Programms "Bällebad Forever" spielt das preisgekrönte Comedy-Liedermacher-Duo Suchtpotenzial am 2. November im Rahmen des Cologne Comedy Festivals im Gloria, Beginn 20 Uhr.

