Resort to Love

In dieser romantischen Komödie nimmt die ehrgeizige Popsängerin Erica (Christina Milian) nach einem Karriereknick einen Job in einem Luxusresort auf Mauritius an und findet sich plötzlich als Teil des Unterhaltungsprogramms auf der Hochzeit ihres Ex-Verlobten wieder. Erica versucht die einstige Beziehung vor Beverly, der Braut in spe, geheim zu halten, doch sie entwickelt erneut Gefühle für ihren Ex Jason (Jay Pharoah), auch wenn dessen Bruder Caleb (Sinqua Walls) alles tut, um die beiden voneinander fernzuhalten. Wird Erica am Ende dieser herzerwärmenden und witzigen Geschichte über Liebes- und Familienbeziehungen auf Beverlys Hochzeit singen – oder auf ihrer eigenen?

Verfügbar auf Netflix.

