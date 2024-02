Schnick, Schnack, Schnuck! Das legendäre Spiel ist unter dem Titel Schnick, Schnack, Schluck in Kölner Kneipen ein Phänomen. Denn es gibt einen Weltcup, der jetzt in sein 11. Jahr geht. Das erste Weltcupturnier fand am 18. April 2013 im Stiefel auf der Zülpicher Straße statt.

Die Weltcups werden von der Kölner Weltorganisation aSSSociation organisiert. Insgesamt 92 offizielle Weltcupturniere wurden bisher ausgetragen. Die einzelnen Veranstaltungen bestehen aus 64 Spielern, die in einem K.-o.-System gegeneinander antreten. Die Spieler sammeln während der Weltcup-Dauer nicht nur für sich Punkte, sondern auch für ihre Ställe, die sich einer Kneipe zuordnen können. Ermittelt werden so die erfolgreichsten Teams und Kneipen.

Der Weltcup umfasst acht Veranstaltungen pro Jahr, die in insgesamt vier Kneipen in vier verschiedenen Kölner Stadtteilen in Hin- und Rückrunden ausgetragen werden. Zu guter Letzt gibt es das Finale am 19. Dezember im Stiefel. Dort sind die Gewinner der Weltcupturniere und die Zweitplatzierten gesetzt. Alle weiteren Teilnehmer müssen sich an diesem Abend qualifizieren.

„Der Weltcup ist das ideale Kneipenevent“, sagt Organisator Mucca Sahin. „Schnick, Schnack, Schluck bringt Menschen zusammen, die miteinander einen vergnüglichen Abend verbringen – sei es als Spieler, Zuschauer oder derjenige, der wettet.“ Jeder kann am Weltcup teilnehmen und auch jederzeit einsteigen. Der Einlass ist um 18 Uhr. Die Anmeldungen erfolgen zwischen 20 und 21.30 Uhr, und die Turniere beginnen um 22 Uhr. Sie werden live auf Instagram übertragen. Während der offiziellen Partien ist den Spielern das Trinken nicht gestattet, da der Fokus auf Geschicklichkeit und Strategie liegt. Nur in den Timeouts darf getrunken werden. Teilnehmer und Gäste erhalten zum Spielen die fiktive Währung Muccarones. Bei Anmeldung gibt es pro Gast 3.000 Muccarones, zusätzlich werden 500 Muccarones für ein Gaffel Kölsch ausgezahlt. Das Spielgeld wird für Wetten, Turnierteilnahme oder den Erwerb von Sachpreisen und Gutscheinen verwendet.

„Wir unterstützen das Format sehr gerne“, sagt Produktmanager Sebastian Lenninghausen vom Hauptsponsor Gaffel. „Der Weltcup ist ein einzigartiger Wettbewerb, der eine Menge Teilnehmer und Zuschauer anzieht und die Kneipenkultur fördert.“

Die Weltcup-Tour 2024:

Hinrunde:

#1 Weltcup – Kwartier Latäng

Do 29.02.2024 im KWARTIER

#2 Weltcup – Belgisches Viertel

Do 28.03.2024 in der Kölschbar

#3 Weltcup – Sülz

Do 25.04.2024 in der Wundertüte

#4 Weltcup – Ehrenfeld

Do 30.05.2024 im Liebefeld

Rückrunde:

#5 Weltcup – Ehrenfeld

Do 29.08.2024 im Liebefeld

#6 Weltcup – Belgisches Viertel

Do 26.09.2024 in der Kölschbar

#7 Weltcup – Sülz

Do 31.10.2024 in der Wundertüte

#8 Weltcup – Kwartier Latäng

Do 28.11.2024 im KWARTIER

Finale 2024 Do 19.12.2024 im Stiefel

Schnick, Schnack, Schluck hat bislang neun Weltmeister hervorgebracht. 2020 und 2021 gab es wegen der Coronamaßnahmen keine Turniere.

2013 SharpEye = Sabine Drewes

2014 El Diablo = Jens Heinecken

2015 DeSchläng = Andreas Bruckner

2016 MoppusChron = Tobias Kunze

2017 Maschenka = Maria Yatsekevich

2018 KlaraFall = Lena Schmidt

2019 Horscht = Chrisopher Zeeden

2022 Horscht = Chrisopher Zeeden

2023 BigMike = Michael Piel

