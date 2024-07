Premiere für ein besonderes Fußball-Format: Am 8. November findet die erste Veranstaltung von Sven Pistors Fußball Quiz-Club im Theater am Tanzbrunnen statt. Der Gastgeber ist die Stimme von WDR 2 Liga Live, der Fußballbegeisterte aus dem Westen Deutschlands einlädt, ihr Wissen und ihre Leidenschaft unter Beweis zu stellen.

Es treten Teams in 4er, 6er und 8er-Gruppen in einem abendfüllenden Quiz gegeneinander an. Ob enthusiastische Fans, Fußballromantiker oder lokale Vereine und Firmen – jeder kann mitmachen und seine Expertise unter Beweis stellen. Für größere Gruppen bietet sich die Möglichkeit, sich aufzuteilen und unter kreativen Teamnamen anzutreten.

Sven Pistor beschreibt den Abend als eine Mischung aus geselligem Quizabend und Fußballwissen: „Eine Runde Schocken, ein Bingoabend oder Kneipenquiz unter Freunden, nur eben mit Fußball. Ich stelle die Fragen und mehr als 1.000 Fußball-Junkies rätseln mit. Dazu habe ich den ein oder anderen Insider im Gepäck.“

Der Wettbewerb wird durch eine Punkttabelle entschieden, wobei das siegreiche Team den begehrten Pistor-Pokal und die Top 3 spannende Preise gewinnen können. Das Gewinnerteam qualifiziert sich zudem automatisch für die nächste Runde des Pistors Fußball Quiz-Clubs. Besonders kreative Teamnamen haben die Chance auf einen Sonderpreis.

Die Veranstaltung wird von der Privatbrauerei Gaffel unterstützt. „Fußball und Kölsch gehören unmittelbar zusammen“, sagt Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Als Kölsch der Fans und langjähriger Sponsor des 1. FC Köln fühlen wir uns bei diesem erstklassigen Format perfekt aufgehoben.“

Interessierte Teams können sich ab sofort unter www.fussballquizclub.de anmelden. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen, um bei diesem einmaligen Fußballquiz dabei zu sein.

Veranstalter: www.190a.de

