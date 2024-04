Seit vier Jahrzehnten sind sie nun weltweit mit erstaunlichem Erfolg unterwegs: China, USA, Japan, Australien, Neuseeland, und natürlich ganz Europa. Ob bei der privaten Geburtstagsparty der Queen auf Windsor Castle, bei den BBC Proms in der Royal Albert Hall, in der Carnegie Hall oder dem Sydney Opera House – die erklärte Mission der Ukes ist es, dem Ernst des Lebens mit aller Kraft entgegenzuwirken.

Dies gelingt ihnen mit Charme, britischem Witz, überraschenden Arrangements und schierer Freude am Spielen und Unterhalten: The Ukulele Orchestra of Great Britain hat sich damit zu einer international renommierten Institution entwickelt, die sich dennoch nicht scheut, sich selbst immer wieder neu zu erfinden.

Die Ukes kommen auf die Bühne – und es ist klar, dass wir uns in sicheren Händen befinden. Ein wenig schrullig, dabei geistreich und gewitzt, und immer ein wenig respektlos… viel gepriesen von Größen wie David Bowie und Brian Eno, gefördert von der BBC und hochgelobt in der New York Times: dies ist ein „Abend voll von absolutem Entertainment“.

Mit mehr Konzerten auf dem Buckel als die Rolling Stones beweisen es die virtuosen Musiker Abend für Abend, dass man in wirklich jedem Genre Spaß haben kann – solange es auf der Ukulele ist.

The Ukulele Orchestra of Great Britain, Sa 25.05.24, 20 Uhr, Kölner Philharmonie

