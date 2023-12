Wiedersehen bei der "Helene Fischer Show“

Helene Fischer trifft einen alten Bekannten: Am 25.12. performt Moulin Rouge! Das Musical-Hauptdarsteller Riccardo Greco zusammen mit ihr einen Song aus dem Erfolgs-Musical in der diesjährigen Ausgabe der "Helene Fischer Show". Kennengelernt haben sich die beiden aber bereits vor über 20 Jahren - während der gemeinsamen Musicalausbildung in Frankfurt.

Inspiriert von Deutschlands aktuell erfolgreichstem Musical wird Helene Fischer mit ihrem eigenen Ensemble und prominenter Unterstützung ein Medley im Stil des Moulin Rouge zeigen. Einer der Gaststars kennt sich damit ganz besonders gut aus: Riccardo Greco steht seit über einem Jahr als Hauptdarsteller bei Moulin Rouge! Das Musical auf der Bühne.

Den Grundstein für seine Karriere legte Riccardo Greco an der Stage & Musical School Frankfurt, wo er gemeinsam mit Helene Fischer studiert hat. „Mit diesem Auftritt schließt sich wirklich ein ganz besonderer Kreis. Helene und ich kennen uns jetzt schon so lange und wir haben während der Musicalausbildung viel Zeit miteinander verbracht. Wenn uns damals jemand gesagt hätte, dass wir beide heute hier stehen würden, hätten wir das wohl niemals geglaubt“, erinnert er sich an die gemeinsame Zeit zurück.

Helene Fischer und Riccardo Greco werden im Moulin Rouge-Medley zusammen „Your Song“ performen. Am 25. Dezember ab 20:15 Uhr im ZDF.

