Das ideale Gebinde für draußen und unterwegs

Gaffel setzt im Handel auf die Mehrwegflasche. Ein Teil des Sortiments wird durch die Dose ergänzt - und das mit gutem Gewissen. Denn die Dose ist viel besser als ihr Ruf!

Gaffel Kölsch, Gaffel Wiess, Gaffel Lemon und Gaffels Fassbrause Zitrone! Diese vier gibt es auch in der 0,5l Getränkedose. Das Gebinde ist ideal für alle, die gerne unterwegs sind und dabei nicht auf Qualität und Genuss verzichten möchten. Dank ihres geringen Gewichts sind sie leicht zu transportieren und können zudem überall im Handel zurückgegeben werden.

Ein weiterer Vorteil der Dosenverpackung ist, dass sie den Inhalt komplett vor Licht und Sauerstoff schütz, zwei Faktoren, die die Haltbarkeit und Qualität von Lebensmitteln beeinträchtigen können. So kann Gaffel garantieren, dass der charakteristische Geschmack seiner Produkte bis zum letzten Schluck erhalten bleibt.

Neben dem praktischen Nutzen steht bei Gaffel auch die Nachhaltigkeit im Fokus. Die Getränkedosen zählen zu den umweltfreundlichsten Verpackungen. In Europa liegt die Recyclingrate von Aludosen bei über 76 Prozent, in Deutschland sogar bei über 99 Prozent. Das Material kann ohne Qualitätsverlust unendlich oft recycelt werden, was den Energieverbrauch bei der Wiederverwertung erheblich reduziert.

Zudem erlebt die Dose eine eindrucksvolle Renaissance. Ihr Marktanteil bei Bier liegt derzeit bei fast 11 Prozent. 20 Jahre nach der Einführung des Pflichtpfands ist diese Verpackung wieder angesagt und verzeichnet als einziges Gebinde kontinuierliches Wachstum im Handel.

„Mit der Dose ergänzen wir unser Sortiment für eine mobile Zielgruppe, die auf den unkomplizierten Genuss setzt“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR. „Das Gebinde kann zudem überall in den Recyclingkreislauf zurückgegeben werden.“

Alle weiteren Fotos unter: www.gaffel.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!