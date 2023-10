Sparkasse KölnBonn spendet eine Million Euro

Wenige Tage nach Ende der Herbstferien zündet die Sparkasse KölnBonn einen 'Bildungsturbo': Sie bringt eine Großspende über insgesamt eine Million Euro für Kölner und Bonner Grundschulen auf den Weg. Jede der rund 200 Grundschulen in Köln und Bonn kann eine Förderung von 5.000 Euro erhalten. In diesen Tagen gehen bei den Grundschulen in Köln und Bonn entsprechende Schreiben ein, in dem die 5.000 Euro zugesagt werden.

Ulrich Voigt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse KölnBonn, zu dieser außergewöhnlichen Initiative: "Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir sehen die aktuellen Herausforderungen im Bildungsbereich wie etwa den Nachholbedarf nach der Pandemie. Daher möchten wir den Grundschulen in Köln und Bonn gezielt helfen und damit auch ein Zeichen setzen. Bildung ist einer der wichtigsten Bausteine für die Zukunft unserer Kinder und damit auch für die Zukunft unserer gesamten Region. Die Fundamente hierzu werden in unseren Grundschulen gelegt, die wir in ihren Leistungen damit unterstützen möchten."

Die Spendengelder können für unterschiedlichste Zwecke genutzt werden wie Ausflüge, Spielgeräte und ergänzendes Lehrmaterial, etwa Experimentierkästen. Ausgenommen ist die Verwendung für Pflichtaufgaben der betreffenden Stadt.

Die Abwicklung der Spenden gestaltet die Sparkasse so einfach wie möglich. Wichtig ist, dass die Fördermittel bis zum 18. November 2023 abgerufen werden müssen. Dies geschieht über die Spendenplattform der Sparkasse KölnBonn unter dem Link: www.hiermitherz.de/grundschulen.

