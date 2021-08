Die Veranstalter des Women’s Health Day, dem großen Gesundheitsevent von Frauen für Frauen, haben eine eigene digitale Veranstaltungsreihe, die „Women’s Health Moments“ ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Das ist deine Zeit“ dreht sich in den digitalen Live-Events alles um Kernthemen der Frauengesundheit, Resilienz und Achtsamkeit. Die Teilnehmerinnen erwartet ein zweistündiges Event voller Information und Inspiration mit Impulsvorträgen renommierter Expertinnen und wertvollen Anregungen für mehr Wohlbefinden. Am 7. Oktober und am 28. Oktober von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr finden die ersten beiden Women’s Health Moments statt, an den ersten beiden Terminen ist die Teilnahme kostenlos.

Die Veranstaltungen basieren, wie auch der Women’s Health Day auf dem Konzept der Salutogenese, das sowohl die geistige als auch die körperliche Gesundheit in den Fokus stellt. Wie Gesundheit und Lebensfreude langfristig möglich sind, wird bei den Women’s Health Moments im Mittelpunkt stehen. „Die Teilnehmerinnen können sich in jeder Veranstaltung auf zwei spannende Themen freuen, die von erfahrenen Expertinnen unterhaltsam präsentiert werden und auf eine Diskussionsrunde, die auch auf die Fragen der Teilnehmerinnen eingeht“, so Veranstalterin Ulrike Borchert-Schrader. „Wir haben die Pandemie-Zeit genutzt, um eine digitale Variante des Women’s Health Day zu entwickeln und zusammen mit unseren Partnern ein Programm zusammengestellt und erarbeitet, auf das wir sehr stolz sein können.“

So starten die Women’s Health Moments am 7. Oktober um 18:30 Uhr mit der Diplom-Psychologin Anke Precht und ihrem Thema „Resilienz – wie strick ich mir ein dickes Fell“. Ernährungsberaterin Imke Kleinert wird sich in ihrem Vortrag „Entsäuerung und Wohlbefinden“ mit der Frage beschäftigen, wie Basen-Balance gelingen kann. Ergänzt werden die Veranstaltungen durch Beiträge mit wertvollen Anregungen der Partner, die langjährige Expertise zu den jeweiligen Themen einbringen. Bei den zweiten Women’s Health Moments am 28. Oktober stehen Haut- und Blasengesundheit im Fokus. Podcasterin und Haut-Coach Lydia Zauberhaut geht in ihrem Thema „Hautsache Gesund“ den Ursachen von Hautproblemen auf den Grund. Autorin Birgit Bulla holt in ihrem Vortrag die Themen Inkontinenz und Blasenschwäche aus der Tabu-Schublade und spricht damit ein Problem an, von dem allein in Deutschland Millionen von Frauen betroffen sind.

„Mit den Women’s Health Moments starten wir eine digitale Veranstaltungsreihe, die völlig eigenständig in kompakter Form zwei Frauengesundheitsthemen beleuchtet“, erklärt Ulrike Borchert-Schrader. „Aber natürlich planen wir bei einer lang anhaltend stabilen Corona-Situation und dauerhaft niedrigen Inzidenzen auch wieder einen großen Women’s Health Day. Bis das aber soweit ist, sind die Women’s Health Moments eine echte Alternative.“

Die Veranstaltungen werden über die kostenlose Plattform Zoom durchgeführt. Anmeldungen zu den Women’s Health Moments sind ab sofort über www.moments.womenshealthday.de möglich, der Link zur Teilnahme wird nach der Anmeldung zur Verfügung gestellt.

Weitere Informationen unter www.moments.womenshealthday.de

