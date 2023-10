Der Flughafen Köln - Bonn wirkt sich aus mehreren Perspektiven positiv auf die lokale und regionale Wirtschaft aus. Er zählt hier zu den Top 10 der größten Arbeitgeber. Auf nationaler Ebene spielt er eine entscheidende Rolle im Passagier- und Frachtverkehr. Im Jahr 2022 starteten und landeten insgesamt 8,8 Millionen Passagiere von 1938 eröffneten und nach Konrad Adenauer benannten Flughafen.

Ohne Zweifel hat der Köln - Bonn Airport positive Effekte auf die regionale Wirtschaft. Die beiden Städte sowie die umliegenden Gebiete profitieren insbesondere in folgenden Punkten:

Arbeitsplätze

Handel und Export

Infrastrukturentwicklung

Tourismus und Gastgewerbe

Innovation und Forschung

Bildung und Schulung

Eine Destination für Touristen und Geschäftsleute

Am Flughafen Köln - Bonn sind 14.800 Menschen bei insgesamt 130 Unternehmen und Behörden beschäftigt. Die gleiche Anzahl an Arbeitsstellen hängen nochmal in der Umgebung von ihm ab. Zu den größten Arbeitgebern zählen Lufthansa, UPS und die Flughafen Köln/Bonn GmbH selbst. In der Region profitieren insbesondere Tourismus und Gastgewerbe vom Flughafen. Er befindet sich im Süden der Millionenstadt und zieht Touristen und Geschäftsreisende an. Diese kommen vornehmlich aus dem europäischen Ausland. Über Bedarfsflüge ist der Airport zudem sehr bequem und flexibel aus der ganzen Welt aus erreichbar. Einen Charterflug nach Köln anfragen ist sehr einfach. Der Kunde kann von ungewöhnlichen Abflugsorten starten und einen persönlichen Flugplan bestimmen. Eine Business-Lounge sowie ein komplettes Konferenz- und Bankettcenter finden Geschäftsreisende vor. Hinzu kommen ein üppiges Shopping- und Gastronomieangebot. Die Besucherterrasse gibt den Blick frei auf die Start- und Landebahn.

Fördert Handel, Bildung und Immobilienentwicklungen

Jedes Jahr werden von Köln - Bonn aus über 120 Ziele in Europa und weit darüber hinaus angeflogen. Die Betreiber und Fluggesellschaften setzten alles daran, die Flugzielangebote zu erweitern. Seit Oktober 2023 sind neue Destinationen hinzugekommen. Es handelt sich um Kairo (Nile Air), Abu Dhabi (Etihad Holidays) und London-Heathrow (British Airways). Mehr Reiseoptionen für Portugal, Türkei und Spanien sind für den Winter dieses Jahres geplant.

Der zweitgrößten Flughafen in Nordrhein-Westfalen ist für viele Unternehmen ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl ihres künftigen Standortes. Er kann als Hub für Export und Handel genutzt werden. Der Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern hat in der Region zu speziellen Ausbildungs- und Schulungsprogrammen geführt. Es versteht sich von selbst, dass Gebiete in unmittelbarer Flurhafennähe zu attraktive Immobilienentwicklungen führen können. Diese tragen wiederum erneut zum wirtschaftlichen Aufschwung bei.

Der Nachhaltigkeitsgedanke spielt in immer mehr Bereichen der Wirtschaft eine wichtige Rolle. Der Köln - Bonn Airport investiert nun noch mehr, um Schadstoffemissionen und Energieverbrauch zu reduzieren. Aufdach-PV-Anlagen, Elektro-Busse und LED-Beleuchtung werden aktuell installiert beziehungsweise in Betrieb genommen. Seit August 2023 wird für den dieselbetriebenen Teil des Fuhrparks HVO-Diesel bezogen. Es handelt sich um ursprünglich hydrierte Pflanzenöle, mit denen der Airport 3000 Tonnen CO2 jährlich einsparen kann.

