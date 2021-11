Bryan Adams ist zurück. Der mehrfache GRAMMY-Gewinner begeistert seine Fans auf der Bühne mit Bestseller-Songs und vehementen, energiegeladenen Auftritten, die Hit an Hit reihen. Genau darauf dürfen sich auch seine Fans im kommenden Jahr bei seinem Konzert in der LANXESS arena freuen. Zusätzlich erscheint kurz zuvor, am 11. März 2022, sein neues Album, das ebenfalls den Titel „So Happy It Hurts“ trägt. Neben den alten Hits gibt es also auch einiges an frischem Material zu hören.

Bryan Adams – „So Happy It Hurts“-Tour, 21.03.2022, 20h, LANXESS arena

