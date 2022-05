10 Jahre Kasalla

Zweimal musste es verlegt werden, am 17. Juni findet nun endlich das bislang größte Konzert der Bandgeschichte statt. Über 40.000 Fans im RheinEnergieSTADION wollen bei diesem Mega-Ereignis zum 10-jährigen Jubiläum dabei sein und mit der Band feiern, tanzen und mitsingen. Kasalla wird dann auch das neue Album Rudeldiere vorstellen. Aus diesem Anlass gibt Gaffel ein besonderes Partyfässchen heraus.

Seit zehn Jahren sind Kasalla und die Privatbrauerei Gaffel freundschaftlich verbunden. „Die Partnerschaft besteht bereits seit der Gründung“, sagt Sebastian Lenninghausen. „Wir sind stolz, dass wir die Entwicklungsschritte von Kasalla aktiv begleiten konnten. Wahnsinn, was aus dem Projekt geworden ist.“ „Pünktlich zu unserem großen Abenteuer im Stadion können wir uns jetzt selber trinken“, sagt Kasalla-Frontman Bastian Campmann. „Danke Gaffel für alles, was wir in den letzten zehn Jahren gemeinsam auf den Weg gebracht haben. Prost, und Liebe!“

Die pfandfreie Sonderedition „Kasalla“ ist exklusiv im Gaffel Shop www.gaffel-shop.de erhältlich.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!