28. Kölner Krippenweg 2023

Zum 28. Mal findet bis zum 6. Januar 2024 der Kölner Krippenweg statt. Unter der Schirmherrschaft von Henriette Reker, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, lädt der Krippenweg dazu ein, sich auf den Weg zu machen. In städtischen und kirchlichen Institutionen, in Kirchen und vielen teilnehmenden Geschäften werden Krippen aus unterschiedlichsten Kulturräumen, Materialien und Epochen vom Kölner Kulturbüro Rheinstil in Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Krippenfreunde Region Köln e.V. gezeigt.

Zu Beginn des Krippenweges ist ein umfangreiches Begleitheft mit vielen Informationen zu Rahmenprogramm und Historie des Krippenweges. Es ist für € 3,- beim Veranstalter bestellbar. Weitere Vertriebsstationen sind das Domforum, Kölntourismus, Buchhandlung Ludwig im HBF sowie auf einigen der großen Weihnachtsmärkte.

Alle weiteren Informationen unter: www.koelner-krippenweg.de

