Die Privatbrauerei Gaffel spendet 1.665 Liter Kölsch für die Fans des 1. FC Köln im Rahmen der Aktion Torkonto.

In der Abstiegssaison erzielten die Spieler des FC bei ihren Heimspielen im RheinEnergieSTADION 15 Tore. Dabei gingen 111 Liter für jeden erzielten Treffer an die Fans. In diesem Jahr wird das Freikölsch in Form von 333 Gaffel Partyfässchen ausgegeben.

Die Verlosung, die für alle offen ist, läuft bis zum 10. Juli 2024 über die Homepage von Gaffel gaffel.de. Die Übergabe der 5-Liter-Partyfässchen an die Gewinner erfolgt am Montag, den 15. Juli, einen Tag nach dem EM-Finale, am RheinEnergieSTADION, Ecke Nord/West, zwischen 13 und 18 Uhr am Gaffel-Stand.

Zusätzlich erhält jeder Gewinner einen 10%-Rabatt-Gutschein für den benachbarten FC-Fanshop.

„Wir möchten uns so bei den Fans für die sicherlich wieder grandiose Unterstützung der Geißböcke bedanken“, erklärte Gaffel-Produktmanager Sebastian Lenninghausen.

Auch in der anstehenden Saison wird die beliebte Aktion Torkonto fortgesetzt und für jedes Tor, das der 1. FC Köln im RheinEnergieSTADION erzielt, gibt es 111 Liter Gaffel Kölsch.

Ein Blick zurück zeigt die Leistungen der Mannschaft, die erzielten Heimspieltore sowie die damit verbundenen Liter für die Fans. Vermutlich wird das Freikölsch wieder am letzten Heimspiel-Tag ausgeschenkt.

Saison 2023/24: 15 Heimspieltore – 1.665 Liter

Saison 2022/23: 35 Heimspieltore – 3.885 Liter

Saison 2021/22: 30 Heimspieltore – 3.330 Liter

Saison 2020/21: 20 Heimspieltore – 2.220 Liter

Saison 2019/20: 28 Heimspieltore – 3.150 Liter

Alle Infos unter gaffel.de/torkonto

