5. BOHEI Festival des COMEDIA Theaters

Die Sparkasse KölnBonn und die gemeinnützige Imhoff Stiftung fördern mit jeweils 20.000 Euro das diesjährige BOHEI Festival des Kölner COMEDIA Theaters, das vom 16. bis 20. Mai 2024 stattfindet. Hierbei handelt es sich um das einzige Kölner Festival, bei dem Kinder und Jugendliche aus ganz Köln selber die Bühnen eines professionellen Theaters bespielen können. Schirmherrin ist Schauspielerin Annette Frier.

Das Festival feiert 2024 sein erstes kleines Jubiläum: Zum fünften Mal gehört das COMEDIA Theater dem Nachwuchs. In diesem Jahr wirken ca. 150 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 7 bis 24 Jahren mit. Aufgeteilt in zehn Theaterkollektive haben sie sich im Vorfeld des Festivals ein Jahr lang mit dem Motto "Lifelines" künstlerisch auseinandergesetzt und eigene Performances entwickelt. Professionelle Unterstützung bekamen sie dabei vom Team des COMEDIA Theaters, insbesondere von den Theaterpädagoginnen und-pädagogen. Nicht umsonst ist das Angebot sehr begehrt. Die kostenlosen Plätze in den zehn Theaterkollektiven waren schnell ausgebucht.

Das Ergebnis ihrer Arbeit sind zehn sehr unterschiedliche Aufführungen. Manche setzen sich mit zentralen Fragen des Lebens auseinander, wie z. B.: Was macht das Leben aus? Oder: Was sind die Momente, die uns prägen? In anderen Stücken geht es um die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen oder allein zu sein. Ein Kollektiv hat sich an das Thema Miss-brauch herangewagt und ein Stück entwickelt, das zeigt, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Kurzum: Das Programm unter dem Motto "Lifelines" bietet eine Vielfalt von Geschichten – so bunt wie das Leben selbst. Alle Infos zum Spielplan und das Rahmenprogramm finden Interessierte auf der Website des COMEDIA Theaters.

"Die Förderung von Bildung als Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft liegt uns bei der Sparkasse KölnBonn sehr am Herzen. Bildung hat dabei für uns viele Facetten – angefangen bei Finanzbildung über den Umgang mit digitalen Medien bis hin zu kultureller und historischer Bildung. Wir freuen uns sehr darüber, dass das BOHEI Festival unser breites Spektrum der Bildungsförderung um einen weiteren spannenden Aspekt bereichert", sagte Cathrin Dauven, Generalbevollmächtigte der Sparkasse KölnBonn, beim Pressetermin zum Festival.

Starke Partnerschaft für Bildungsprojekte "Gemeinsam stark" – unter diesem Motto haben sich die Sparkasse KölnBonn und die gemeinnützige Imhoff Stiftung bereits 2022 zusammengetan. Das Ziel: Bildungsprojekte in Köln zu fördern, und gemeinsam noch mehr zu erreichen. Seitdem sind insgesamt bereits rund 190.000 Euro in verschiedene Projekte geflossen. Hinzu kommen nun 40.000 Euro für das BOHEI Festival im COMEDIA Theater. Einen Überblick über die gemeinsamen Projekte gibt die Website Hiermitherz.de.

