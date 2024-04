5 Jahre Gaffel Lauffreunde

Die Gaffel Lauffreunde feiern in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Premiere hatte das gemeinsame Joggen am Rhein am 11. April 2019.

„Seit der Gründung haben wir nicht nur die Laufwege Kölns erkundet, sondern auch gemeinsam genug Kilometer zurückgelegt, um den Globus zu umrunden“, freut sich Sebastian Lenninghausen, Produktmanager bei Gaffel und Gründer der Gaffel Lauffreunde.

× Erweitern Foto: Philipp Brohl Gaffel Lauffreunde mit Sebastian Lenninghausen (2.v.l.)

Mit über 700 aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind die Gaffel Lauffreunde zweifellos die größte Running-Community in Köln. Jeden zweiten Donnerstag versammeln sich Mitglieder aller Leistungsniveaus am HDI-Gebäude in Deutz, um gemeinsam zu laufen. Unter ihnen finden sich sogar bekannte Gastläufer wie die Deutsche Meisterin Lara Hofmann. Die angebotenen Pace-Gruppen reichen von 4:30 bis 7:00 Minuten pro Kilometer, sodass für jeden Läufer die passende Gruppe dabei ist. Die Strecken führen entlang des Rheins, und als Belohnung gibt es nach dem Lauf eine erfrischende Gaffels Fassbrause, ein leckeres Gaffel Wiess oder ein frisches Gaffel Kölsch.

Neben der gemeinsamen Laufbegeisterung können die Gaffel Lauffreunde auch auf beeindruckende sportliche Erfolge zurückblicken. Beim letztjährigen Köln Triathlon erreichten drei Mitglieder das Finish, und beim OBI-Brückenlauf des ASV Köln standen gleich zwei Lauffreunde auf dem Podium. Die Präsenz der Gaffel Lauffreunde als größte Teilnehmergruppe bei regionalen Laufevents ist ebenfalls bemerkenswert.

„Die Gaffel Lauffreunde sind viel mehr als bloß ein Marketingprojekt“, betont Sebastian Lenninghausen. „Die Idee entstand aus einer echten Leidenschaft für den Sport, und es ist uns gelungen, eine lebendige Community aufzubauen.“

Alle Interessierten, die sich der größten Running-Community Kölns anschließen möchten oder weitere Informationen suchen, können sich über den folgenden Link informieren: www.gaffel.de/lauffreunde.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine einmalige Anmeldung und Registrierung online ist jedoch erforderlich.

