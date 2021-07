Aktion „Torkonto“ von Gaffel

3.500 Liter Gaffel Kölsch für die FC-Fans: Das ist das Ergebnis der Aktion „Torkonto“. Für jedes Saison-Tor, das der 1. FC Köln im RheinEnergieSTADION schoss, gab Gaffel 111 Liter Kölsch aus. Als kleine Motivationsspritze wurde noch jeder in der Relegation erzielte Treffer mit 222 Liter honoriert. Die fünf Tore von Sebastian Andersson, Ellyes Skhiri, Rafael Czichos und Jonas Hector gegen Kiel sorgten für 1.110 Liter. Addiert mit dem Saisonergebnis von 20 Heim-Treffern sind das 3.330 Liter Gaffel Kölsch für die FC-Fans, die von Gaffel auf 3.500 Liter aufgerundet wurden.

Corona-bedingt wird das Kölsch „för ömesöns“ nicht ausschenken. Stattdessen gingen 700 Fässchen in die Verlosung, die jetzt abgeschlossen ist. Die vorab informierten Gewinner können die Partyfässchen am Samstag, 31. Juli, im RheinEnergieSTADION Ecke Nord/West in der Zeit von 11 bis 17 Uhr am Gaffel-Stand abholen. Zu jedem 5 Liter Fass gibt es gratis eine Stadionbratwurst von Remagen, ein Gaffel Kölsch „auf die Hand“ und einen Rabatt-Gutschein für den FC Fanshop. „Dies ist für die FC-Fans ein versöhnender Abschluss nach einer aufreibenden Saison, die man jetzt zu Hause im Freundeskreis mit frischem Gaffel Kölsch diskutieren kann“, sagt Produktmanager Sebastian Lenninghausen. „Es bleibt zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder Kölsch nach dem letzten Heimspiel oder bei der Saisoneröffnung ausschenken können.“

Im Rahmen der Fässchen-Ausgabe wird auch der neue FC-Grill von Grillfürst präsentiert. Nach dem Motto „Dein FC Sommer zum Genießen” verlosen Gaffel und Grillfürst ein FC-Sommer-Paket mit leckerem Gaffel Kölsch und einem FC-Gasgrill.

Hier geht es zur Gewinnspielseite: www.gaffel.de/fc-grill

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!