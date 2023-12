Im Rahmen der Aktion Herzensprojekt hat Gaffel dem Verein K.R.A.K.E. 1.111 Euro übergeben. Die Kölner Rhein-Aufräum-Kommandoeinheit, so der offizielle Name von K.R.A.K.E., sorgt dafür, dass Müll aus dem Rhein möglichst gar nicht erst im Meer landet und in den Problemzonen der Stadt gesammelt wird.

Das Gaffel Herzensprojekt unterstützt Menschen, die sich ehrenamtlich für karitative Projekte engagieren. Dabei werden Sonderetiketten für 1.111 Gaffel Kölsch-Flaschen produziert, deren Verkauf mit einer Spende von je einem Euro verbunden ist. Die Sonderedition wird exklusiv in 6er und 12er-Kartons im Gaffel Shop www.gaffel-shop.de angeboten.

Inspiriert bei Dreharbeiten durch die Müllproblematik in Nepal gründete der Schauspieler Christian Stock 2020 den Verein. K.R.A.K.E. hat heute bereits über 7.000 Sympathisanten. Bei den vielen Aktionen sind regelmäßig einige hundert Freiwillige dabei. Die Gruppen stoßen auf unterschiedlichste Funde, von alltäglichem Müll bis hin zu außergewöhnlichen Gegenständen wie einem Mammutzahn.

„Trotz der Herausforderung, dass aufgeräumte Bereiche oft schnell wieder vermüllen, bleiben unsere Mitglieder motiviert“, sagt Christian Stock. „Denn wenn eine Plastiktüte im Meer landet, braucht sie etwa 20 Jahre, bis sie vollständig zerfallen ist. Das müssen wir verhindern.“

„Wir möchten das Ehrenamt aus der Region, das sich für die Belange der Menschen einsetzt, unterstützen“, sagt Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „K.R.A.K.E. hat unsere Unterstützung verdient, da eine saubere Umwelt schließlich allen in Köln lebenden Menschen zugute kommt.“

Im Gaffel am Dom übergaben Thomas Deloy und Sebastian Lenninghausen von Gaffel den Betrag von 1.111 Euro an Vereinsgründer Christian Stock und Jan Odenthal von K.R.A.K.E.

Das Geld verwendet K.R.A.K.E. für die Organisation der vielen gemeinnützigen Aktionen. Als Nächstes steht das Neujahrs-Cleanup am 1. Januar 2024 an. Los geht es um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist das südliche Ufer des Aachener Weihers. Weitere Informationen: www.krake.koeln

Das nächste Herzensprojekt startet im Frühjahr 2024 und wird dann im neuen Jahr bekanntgegeben.

