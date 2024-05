Am CSD-Wochenende im VRS mobil

Vom 19. bis 21. Juli 2024 – aufgrund der Fußball-Europameisterschaft etwas später als üblich – findet in Köln wieder der Christopher Street Day (CSD) statt. Für Besucherinnen und Besucher, die mit dem ÖPNV zu diesem bunten Fest anreisen möchten, bieten der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) und seine Verkehrsunternehmen wieder ein unschlagbar günstiges Ticket: das CSD-Ticket. Damit können die Fahrgäste drei Tage lang nicht nur kreuz und quer durch Köln, sondern auch im ganzen VRS-Netz fahren. Das CSD-Ticket gilt auch im sogenannten kleinen Grenzverkehr VRS/Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), in Meinerzhagen (Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe, VRL), auf ausgewählten Strecken in Olpe/Drolshagen (Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd, VGWS), in den Landkreisen Altenkirchen, Neuwied, Vulkaneifel und Ahrweiler sowie in folgenden Tarifgebieten des Aachener Verkehrsverbunds (AVV): Titz, Merzenich, Düren, Nörvenich und Vettweiß. Und zwar von Freitag, 19. Juli 2024, ab 14 Uhr bis Sonntag, 21. Juli 2024 (Betriebsschluss/3 Uhr in der Nacht zu Montag).

Das CSD-Ticket kostet 22,30 Euro, ist gültig für eine Person und kann ab dem 14. Juni entweder als HandyTicket oder als Online-Ticket zum Selberausdrucken erworben werden. Alle Informationen finden Sie hier.

