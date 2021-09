Aus Junghaien werden Profis

Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Dieses Sprichwort ist bei den Kölner Haien Programm. Denn damit die Profis in der Saison Woche für Woche Spitzenleistungen abliefern können, setzt der Verein bei seinen „Junghaien“ auf ein ambitioniertes Nachwuchsprogramm. Mit großem Erfolg: 14 Spieler des aktuellen Kaders haben ihre Ausbildung komplett oder teilweise bei den Junghaien absolviert. Um deren Training weiterhin auf gewohnt hohem Niveau zu garantieren, haben die RheinEnergie und der KEC ihre Sponsoringvereinbarung für den Nachwuchsbereich jetzt bis zum 30. April 2023 verlängert.

„Die Haie begeistern mit ihrer Leidenschaft und Energie Zehntausende Fans und sind aus der Sportstadt Köln nicht wegzudenken“, sagt RheinEnergie-Vorständin Birgit Lichtenstein. „Bei der RheinEnergie hat die Förderung junger Sportlerinnen und Sportler in Köln und der Region eine lange Tradition. Wir freuen uns daher, die erstklassige Arbeit des Vereins in diesem Bereich auch künftig unterstützen zu können.“

KEC-Präsident Rainer Maedge ergänzt: „Wir freuen uns über das weitere Engagement der RheinEnergie bei den Junghaien. Das hilft uns sehr bei der Festigung unseres hohen Leistungsstandards beim KEC-Nachwuchs und unseren Frauenteams und fördert unsere Arbeit bei der Verwirklichung unserer ehrgeizigen Ziele.“ Die Junghaie sind übrigens auch im Ausland gefragt. Mit Thomas Greiss und Leon Draisaitl schafften es zwei ehemalige Junghaie sogar in die höchste Eishockeyliga der Welt, die amerikanische NHL.

Aktuell trainieren bei den Junghaien 350 Kinder und Jugendliche zwischen vier und 19 Jahren. Alle 13 Nachwuchsmannschaften spielen jeweils in der höchsten Liga des Deutschen Eishockey Bundes und des Eishockeyverbands NRW. Die Junghaie zählen zu den erfolgreichsten Nachwuchsvereinen in Deutschland. Das unterstreichen die Gewinne der Deutschen Meisterschaften 2006 und 2015 (Schüler 13-14 Jahre), der Deutschan Nachwuchsliga 2007 (Schüler 15-17 Jahre) sowie zahlreiche Finalteilnahmen und NRW-Meisterschaften in allen Altersklassen.

