Ausdrückliche Empfehlung

„Der Feinschmecker“ hat die deutsche Café- und Rösterei-Szene unter die Lupe genommen und bewertet. Als eine der besten Röstereien in Deutschland hat das Genuss-Magazin die Kölner Kaffeemanufaktur in Lindenthal ausgezeichnet. Besonders gefällt den Testern der Espresso „Dicker Pitter“. Meike und Georg Hempsch freuen sich sehr über diese Auszeichnung und die Bestätigung ihrer Leidenschaft für höchste Qualität und besten Geschmack. Vor gut sechs Jahren haben die beiden die Kölner Kaffeemanufaktur mit dem Ziel gegründet, die Menschen in Köln und Umgebung mit hochwertigem, lokalem Kaffee zu begeistern. Bisher scheint der Plan aufzugehen.

Kölner Kaffeemanufaktur, Dürener Straße 123 (Lindenthal), Ö: Mo-Fr 9-19h, Sa 9-16h, www.koelner-kaffee.de

