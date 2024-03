Mit einer doppelten Auszeichnung gehört NetCologne zu den Gewinnern des diesjährigen Great Place to Work® Wettbewerbs: Bei der Preisverleihung am 07.03.24 erhielt der Kölner Anbieter vom renommierten Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® die beiden Auszeichnungen „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024“ und „Beste Arbeitgeber NRW 2024“. Die begehrten Gütesiegel würdigen das besondere Engagement des Kölner IT- und Telekommunikationsunternehmens für eine inspirierende Arbeitsumgebung und eine wertschätzende Mitarbeiterförderung.

Es ist DAS Stimmungsbarometer für die Zufriedenheit am Arbeitsplatz: Attraktive Arbeitsbedingungen und eine vorbildliche Unternehmenskultur haben NetCologne erneut eine zweifache Auszeichnung beim Great Place to Work® Wettbewerb ein-gebracht. Der Titel, der auch als „Arbeitgeber-Oscar“ gilt, wurde dem Kölner Kommunikationsunternehmen in den Kategorien „Beste Arbeitgeber in der ITK 2024“ und „Beste Arbeitgeber NRW 2024“ nun erneut verliehen. Dies ist bereits das vierte Mal, dass die Unternehmenskultur der NetCologne nach globalem Benchmark vom Great Place to Work® Institut zertifiziert und die kölsche Firma zu den besten Arbeitgebern gewählt wurde.

„Die Auszeichnung steht für ein glaubwürdiges Management, das fair und respektvoll mit den Beschäftigten zusammenarbeitet, für eine hohe Identifikation der Mit-arbeitenden und für einen starken Teamgeist im Unternehmen“, betonte Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work® Deutschland, anlässlich der Preisverleihung.

Arbeitsatmosphäre, berufliche Entwicklungschancen, Vertrauen in die die Füh-rungskräfte – diese und weitere entscheidende Kriterien wurden von den rund 1.000 NetCologne-Mitarbeitenden in einer anonymen Befragung positiv bewertet. „Die Ergebnisse des Wettbewerbs erfüllen uns mit großem Stolz und bestätigen unseren Weg, eine ausgezeichnete Unternehmenskultur zu entwickeln, in der sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen, eigene Ideen einbringen können und eine hohe Wertschätzung erfahren“, erklärt NetCologne Geschäftsführer Dr. Claus van der Velden.

Als wichtige Stärken des Unternehmens wurden von den Beschäftigten neben einem sehr guten Teamgeist, die Anerkennung ihrer Arbeitsleistungen sowie die exzellenten Sozialleistungen hervorgehoben. Spezielle Wertschätzung erhielt außerdem die Work-Life-Balance bei NetCologne. Auch in die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden investiert das Unternehmen stetig. Zusätzlich zu klassischen Schulungsangeboten hat NetCologne die interne Personalentwicklungs-App „Lernwelt“ eingerichtet. Diese bietet mehr als 130 Lernangebote, die als Präsenz- oder Online-Trainings stattfinden.

Flexible Arbeitszeitmodelle, Vertrauensarbeitszeit und mobiles Arbeiten z.B. in Workation aus dem europäischen Ausland ermöglichen den Beschäftigten individuelle Gestaltungsfreiräume. Ein spezieller Familienservice bietet zusätzliche verlässliche Unterstützung in jeder Lebenssituation wie z.B. Kinderbetreuung in den Ferien. Auch Coachings bei persönlichen, familiären oder beruflichen Herausforderungen zählen zu den Beratungsleistungen, die NetCologne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jederzeit in Anspruch nehmen können.

Weitere Informationen unter netcologne-unternehmen.de/karriere/

