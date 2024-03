Bester Telekommunikationsanbieter

Zum zehnten Mal in Folge überzeugt NetCologne im branchenübergreifenden „TOP SERVICE Deutschland“ Wettbewerb und konnte auch in diesem Jahr mit besonderer Kundenorientierung punkten. Im Rahmen Preisverleihung am 13.03.24 im Kameha Grand Bonn wurde der regionale Anbieter in der Gesamtbewertung als Top 4-Unternehmen im Business-to-Consumer Bereich ausgezeichnet.

Bereits zum zehnten Mal in Folge hat der regionale Telekommunikationsanbieter seine hohe Kundenorientierung und Servicequalität beim branchenübergreifenden Wettbewerb TOP SERVICE Deutschland unter Beweis gestellt und das Exzellenz Siegel erhalten. NetCologne konnte ihre Vorreiterrolle in der Gesamtbewertung in Sachen Kundenservice, Kundennähe und Kundenzufriedenheit 2024 um zwei Plätze nach oben auf Rang vier im deutschlandweiten Ranking verbessern.

Die Grundlage für den Erfolg bilden die grundsätzliche Verankerung der Kundensicht im gesamten Handeln des Unternehmens genauso wie ein stabiles Netz, leistungsstarke Produkte, faire Tarife und ein erstklassiges Service-Erlebnis. Schnelle Reaktionszeiten, kompetente Beratung und Hilfestellung, eine engagierte und transparente Kommunikation sind dabei wichtige Bausteine.

Zur Steigerung der Kundenzufriedenheit hat NetCologne ein umfassendes Kundenzufriedenheitsprogramm aufgesetzt. Wesentlicher Teil dieses Programms sind Kunden-Befragungen zur allgemeinen Zufriedenheit mit dem Unternehmen, den Kundenkontaktpunkten als auch den Kundenprozessen. Hierüber kann das Unternehmen Kundenerlebnisse systematisch messen, verstehen und somit die Kundenbeziehungen optimieren und kundenzentrierter handeln.

„Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden ist der Motor, der uns täglich antreibt“, erklärte Ulf Menssen, NetCologne Bereichsleiter Privatkunden auf die Frage, was ihm die Platzierung im Wettbewerb „Top Service Deutschland“ bedeutet. Überzeugender Service made in Köln lautet dabei die Erfolgsdevise des Unternehmens. „Wir setzen uns mit viel Herzblut für die Menschen in der Region ein. Mit unserer Hotline, die inzwischen zu 100 Prozent aus eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht, unterstützen wir die Kundinnen und Kunden direkt vor Ort und bieten ihnen jeden Tag rund um die Uhr Hilfestellung an“, so Menssen weiter.

Neben der 24/7-Kundenhotline hat NetCologne im Jahr 2020 einen eigenen Kundenbeirat ins Leben gerufen, um näher an den Menschen und ihren Bedürfnissen zu sein. Durch den direkten und persönlichen Dialog zwischen den Kundinnen und Kunden kann NetCologne relevante Themen der regionalen Telekommunikationsbranche sowie die Servicemaßnahmen kontinuierlich überprüfen und verbessern.

Im "TOP SERVICE Deutschland" Wettbewerb werden besonders kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Dazu werden, im Auftrag der teilnehmenden Unternehmen, die unternehmerischen Rahmenbedingungen und die Unternehmenssteuerung sowie ihre Interaktion mit den Kunden untersucht. Zur Bewertung dienen eine detaillierte Analyse der Kundenorientierung anhand neuester wissenschaftlicher Methoden ebenso wie unabhängige Kundenbefragungen mit Messwerten wie Vertrauen und Zufriedenheit.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!