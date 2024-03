Björn Heuser: Absage heute für Gaffel am Dom

In 16 Jahren ist es erst das vierte Mal, dass Björn Heuser seinen freitäglichen Auftritt im Gaffel am Dom absagen muss. Aber ein Magen-Darm-Infekt legt den Mitsingkönig flach.

Es vertritt ihn heute Max Biermann, mit dem Björn Heuser befreundet ist. Auch sind die beiden bereits gemeinsam aufgetreten.

Max Biermann ist der Mann an d’r Flitsch, der Musik in den Genen „un em Hätz" hat. Er spielt nicht nur kölsche Klassiker zum Mitsingen, sondern auch eigene kölsche Tön mit viel Humor. Besungen werden so der wunderschöne Ebertplatz, et Mettina us Mettmann oder die Häßler Millionen.

Los geht es heute gegen 22.45 Uhr. Wie immer ist der Eintritt ins Gaffel am Dom frei.

www.gaffelamdom.de

