Brauereiführung 2.0

Am 1. September 2022 eröffnete die BRAUWELT KÖLN auf dem historischen Gelände der Sünner Brauerei in Köln-Kalk ihre Pforten. Zum Frühjahr 2024 können sich Besucher*innen und Gäste der Gastronomie ab sofort selbstständig in der BRAUWELT Experience-Tour durch die Brauerei führen.

In Zusammenarbeit mit dem Kölner Software-Hersteller YONA hat die BRAUWELT Köln eine interaktive Tour entwickelt, die durch erweiterte Realität einen faszinierenden Einblick in die älteste Brauerei und Brennerei Kölns gibt. Wie wird Bier produziert, wie entsteht

Alkohol beim Brennprozess, wie sieht Hopfen eigentlich aus? All diese Fragen werden in der neuen Tour, die 11 Stationen beinhaltet, beantwortet.

Einzigartig – interaktiv - spannend

Die AR-Tour der BRAUWELT Köln bietet eine einzigartige Möglichkeit für Gäste, Brauerei-Führungen auf völlig neue Art zu erleben. An verschiedenen Stationen begeben sich die Besucher:innen auf die Spuren der Braumeister und lassen sich durch die Brennerei und Brauerei führen. Ganz ohne vorherige Terminbuchung - zu den Öffnungszeiten der Gastronomie!

Die innovative Tour ermöglicht es, selbstständig hinter die Kulissen der traditionellen Braukunst zu blicken und tiefer in die faszinierende Welt des Bierbrauens einzutauchen. Besucher:innen erhalten spannende Informationen zur Historie und Entstehung der traditionellen Biere und Spirituosen der BRAUWELT Köln.

Die AR-App YONA ist für iOS- und Android-Geräte verfügbar und kann kostenlos im App Store bzw. im Google Play Store heruntergeladen werden. Um die BRAUWELT Experience-Tour starten zu können, erhalten Besucher:innen im BRAUWELT-Shop gegen eine Gebühr von 5,- € die benötigte Startkarte, deren Motiv die Tour freischaltet. Mithilfe des Smartphones werden nun unter anderem das Sudhaus, der Hopfenkeller und die Brennerei entdeckt. Spannende Informationen und lustige Mini-Spiele im Biergarten oder Brauhaus inklusive.

Tradition trifft Innovation

„Brauereiführungen, Tastings oder Workshops bei uns sind spannende Erlebnisse, bei denen jeder Besucher auf seinen Geschmack kommt. Jetzt können wir auch all denjenigen, die zum Essen im Biergarten oder Brauhaus sind noch ein weiteres mobiles Erlebnis bieten, für das keine Anmeldung erforderlich ist.“ – Michael Rosenbaum, Geschäftsführer

Mit der Einführung dieser AR-App setzt die Brauwelt Köln einen neuen Standard für interaktive Brauerei-Erlebnisse und stärkt ihre Position als Vorreiterin in der Verbindung von Tradition und Innovation im Bierbrauhandwerk.

Die beiden ältesten familiengeführten Brauereien Kölns, die ihre Bierspezialitäten noch traditionell von Hand brauen, haben sich Anfang 2022 zusammengetan. Unter dem neuen Namen BRAUWELT KÖLN vereinen sich mit der Sünner Brauerei (1830) und der Brauerei zur Malzmühle (1858) zwei echte Kölner Traditionsunternehmen unter einem Dach auf dem geschichtsträchtigen Gelände in Köln Kalk.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.brauwelt-koeln.de

