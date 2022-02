Dänz like Pänz

Es ist vollbracht – nach einer spannenden finalen Voting-Woche wurde nun der Gewinnerverein des Pänz-Pokals 2022 auf der Aktionsfläche im Einkaufsbahnhof Köln gekürt. Mit rund 1.029 Stimmen hatte die Traditions-Karnevalsgesellschaft „Gemütlichkeit“ 1908 Kerpen e.V. die Nase vorn.

Nachdem bereits im Januar zehn Vereine aus Köln und der umliegenden Region im Rahmen eines per Live-Stream übertragenen Events in das große Pänz-Pokal-Finale einziehen konnten, wurde nun auch der Gewinner des Pänz-Pokals 2022 live auf Instagram bekannt gegeben. Mit dabei Pänz-Pokal-Mariechen Anna Lena Pauly mit vier jungen Tänzerinnen der „Pänz vum Rhing“ und ALUIS-Frontmann Mathieu Weiden, der die Besucher des Einkaufsbahnhofes mit einer rockigen Acapella-Performance auf die fünfte Jahreszeit einstimmte. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren online mit von der Partie, als es hieß: „And the winner is… die Traditions-Karnevalsgesellschaft „Gemütlichkeit“ 1908 Kerpen e.V.!

Rund 1.029 der insgesamt 6.674 Stimmen aus dem finalen Voting entfielen auf die Kerpener, dicht gefolgt vom Vorjahressieger, dem Kinder- und Jugendtanzcorps „Ronjas Räuberhorde“ der KG Urbacher Räuber e.V mit 999 Stimmen und der Stadtgarde „Fidele Hürther“ e.V. mit 796 Stimmen. Der Jubelschrei der Gewinner war zwar nicht live zu hören, aber die persönliche Übergabe des Pänz-Pokals konnte bereits am nächsten Tag erfolgen.

Vor zehn Jahren der erste Pänz-Pokal-Gewinner außerhalb von Köln

Die glücklichen Gewinner strahlten mit dem Pokal um die Wette. Der damit verbundene Preis – ein professionelles Fotoshooting für den Verein und ein Einkaufsgutschein nach Wahl für Geschäfte und Gastronomie des Kölner Einkaufsbahnhofes im Wert von € 500,- wurde mit großer Freude von der vollzählig in Gardeuniform erschienenen Tanzgruppe entgegengenommen.

Die Traditions- und Karnevalsgesellschaft „Gemütlichkeit“ hat bereits vor zehn Jahren als erstes Nicht-Kölner Tanzcorps den Pänz-Pokal nach Kerpen holen können. Damals der ausschlaggebende Grund für Jugendleiter Axel Tonn, sich im Verein seiner Tochter zu engagieren. Heute ist er bereits im achten Jahr verantwortlich für die Tanzgruppe und nach wie vor begeistert vom Pänz-Pokal: „Was von den Organisatoren des Pänz-Pokals in zwei Jahren Pandemie mit den Online-Formaten auf die Beine gestellt wurde, ist beachtlich. Der Wettbewerb hat uns eine digitale Bühne gegeben, die uns alle motiviert und den Zusammenhalt gestärkt hat. Wir freuen uns alle riesig darüber, nun den Pänz-Pokal erneut zu uns nach Kerpen zu holen!“

Die Hybrid -Veranstaltungen rund um den Pänz-Pokal waren ein voller Erfolg, wenn auch der zweite Live-Stream zwischendurch mit kleinen technischen Tücken zu kämpfen hatte.

„Bereits im zweiten Jahr mussten wir von dem über viele Jahre hinweg etablierten Karnevals-Geschehen im Einkaufsbahnhof Köln abweichen. Immer neue Regeln und Voraussetzungen haben es uns oft nicht leicht gemacht, aber mit viel Kreativität und Spontanität haben wir es doch geschafft, aus dem Pänz-Pokal 2023 eine tolle Hybrid-Veranstaltung zu machen und viele engagierte Tänzerinnen und Tänzer mit ins Boot zu holen“, so Stefanie Toloszycki, Werbereferentin für die Region West der Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe GmbH. „Ganz besonderer Dank gilt unseren Mieterinnen und Mietern, die den Pänz-Pokal durch ihre tatkräftige Unterstützung und tolle Gewinne für alle Finalisten überhaupt erst möglich gemacht haben.“

Im nächsten Jahr kann der Pänz-Pokal hoffentlich wieder mit allen Vereinen live vor Ort durchgeführt werden. Der Livestream wird aber sicher auch zukünftig eine wichtige Rolle bei Veranstaltungen im Einkaufsbahnhof einnehmen.

Die Platzierungen und Preise im Einzelnen:

Traditions-Karnevalsgesellschaft „Gemütlichkeit“ 1908 Kerpen e.V. (1.029 Stimmen): Pänz-Pokal, Gutschein über € 500,- für den Einkaufsbahnhof Köln, professionelles Fotoshooting Kinder- und Jugendtanzcorps „Ronjas Räuberhorde der KG Urbacher Räuber e.V (999 Stimmen): Gutschein über € 400,- für den Einkaufsbahnhof Köln Stadtgarde Fidele Hürther e.V. (796 Stimmen): Gutschein über € 300,- für den Einkaufsbahnhof Köln Teenie Tanzcorps 1878 e.V (628 Stimmen): Gutschein über € 200,- für den Einkaufsbahnhof Köln Kindertanzcorps der Königsdorfer Weißpfennige (624 Stimmen): Gutschein über € 100,- für den Einkaufsbahnhof Köln Kinder- und Jugendtanzcorps der Karnevalsgesellschaft „Ahl Dormagener Junge“ von 1979 e.V (610 Stimmen): Gutschein über € 50,- für den Einkaufsbahnhof Köln Tanzgarde Schiff Ahoi Vernich 1981 e.V (575 Stimmen): Gutschein über € 50,- für den Einkaufsbahnhof Köln Rhein-Erft-Perlen Frechen e.V (553 Stimmen): Gutschein über € 50,- für den Einkaufsbahnhof Köln De Pänz vum Rhing, die Kinder- und Jugendtanzgruppe der Kölner Rheinveilchen (440 Stimmen): Gutschein über € 50,- für den Einkaufsbahnhof Köln Bühnen-Küken der KG Fidele Jongen (420 Stimmen): Gutschein über € 50,- für den Einkaufsbahnhof Köln

