Das Kölner Hard Rock Cafe feiert Geburtstag

In diesem Jahr wird das Hard Rock Cafe Cologne seinen 19. Geburtstag und als Spezialist für Rock und Pop standesgemäß mit Musik feiern. Wie es sich für einen Geburtstag gehört, sprühen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – vor und hinter der Theke – nur so vor guter Laune. Neben kulinarischen Überraschungen wird Musik der jungen Band „Ann can’t talk“ serviert. Mit seiner sanften Stimme interpretiert Sänger Kris nicht nur Klassiker von Sting und Seeed neu, sondern gibt auch Lieder aus eigener Feder zum Besten.

Was immer gut dazu passt? Natürlich die erstklassigen, frisch zubereiteten Burger. Bei der Auswahl wird jede:r fündig. Die einmalige Atmosphäre mit den vielen Künstler:innen Andenken an den Wänden runden den perfekten Abend ab. Der Abend steht unter dem Zeichen der Solidarität und des Friedens. Deswegen gibt es eine Tombola, deren gesamter Erlös über die Organisation „World Central Kitchen (WCK)“ zu 100 Prozent den Bedürftigen in der Ukraine zugutekommt.

Hard Rock Cafe Cologne wird 19, 28.04., 20h, Hard Rock Cafe Cologne, Gürzenichstr. 8, Innenstadt

