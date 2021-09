Der Countdown läuft

Dille & Kamille kommt nach Deutschland: Ende Oktober eröffnet das „MiniKaufhaus für Haus, Garten und Küche“ die erste deutsche Filiale in den Kölner Opern Passagen in der Breitestraße 29. Es wird die 39. Niederlassung des niederländischen Familienunternehmens, das 1974 gegründet wurde. Dille & Kamille versteht seine Filialen als Oasen der Ruhe in den hektischen Innenstädten. Klassische Musik klingt im Hintergrund, der Laden ist hell und übersichtlich – trotz der vielen verschiedenen Artikel – und mit viel Holz eingerichtet. Grünpflanzen verstärken die natürliche Atmosphäre. Auf eine entspannte, gastfreundliche Art und Weise werden KundInnen dazu eingeladen, in all den schönen Dingen zu stöbern.

Während das Familienunternehmen in den Niederlanden und Belgien bereits seit den 1970er-Jahren eine feste Größe ist, ist Dille & Kamille für die meisten Deutschen noch neu. Wie „Bei uns finden Sie alles für Ihr Haus, Ihren Garten und Ihre Küche“, erklärt Geschäftsführer Hans Geels. „Von Koch- und Backutensilien über Geschirr, Tee und Gewürze bis hin zu Holzspielzeug, Pflanzen und allem für den Garten. Alles ist schlicht, formschön, angenehm in der Handhabung und aus natürlichen Materialien – also kein Plastik. Natürliche Schlichtheit nennen wir das.“

Dille & Kamille, Eröffnung 28.10., 17.30-19.30h, Opernpassagen, Breite Str. 29 (Innenstadt), weitere Infos unter: www.dille-kamille.de

